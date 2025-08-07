Nove jogadores do PSG disputam Bola de Ouro; Vini Jr e Raphinha também estão na lista
(Reuters) - Nove jogadores do Paris Saint-Germain foram indicados para a Bola de Ouro deste ano, juntamente com o técnico do clube, Luis Enrique, nesta quinta-feira, quando a France Football anunciou a lista de indicados.
Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha estão todos na lista de 30 jogadores indicados para o grande prêmio.
Dembélé marcou 35 gols e deu 16 assistências em todas as competições na temporada em que o PSG conquistou o título da Ligue 1, da Copa da França e da Liga dos Campeões e foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea.
Outros indicados incluem Raphinha, do Barcelona (34 gols, 25 assistências), Mohamed Salah, do Liverpool (34 gols, 23 assistências), que foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League, e o atacante Erling Haaland, do Manchester City (34 gols, cinco assistências), além de Vinícius Jr, do Real Madrid.
Lamine Yamal, do Barça (18 gols, 25 assistências), entrou na lista de finalistas e também foi indicado para o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21, prêmio que ganhou no ano passado. O brasileiro Estêvão, que trocou o Palmeiras pelo Chelsea, também está nesta disputa.
No futebol feminino, cinco jogadoras inglesas foram indicadas para a Bola de Ouro após o triunfo na Eurocopa, incluindo a goleira Hannah Hampton, Lucy Bronze, Alessia Russo, Chloe Kelly e Leah Williamson.
Marta, que saiu da aposentadoria para levar o Brasil ao título da Copa América aos 39 anos, voltou a ser indicada, enquanto o técnico brasileiro Arthur Elias entrou na categoria técnico de time feminino do ano.
O Botafogo, campeão da Libertadores, disputa o prêmio de clube do ano com Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG.
INDICAÇÕES PARA BOLA DE OURO
Homens: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinícius Jr, Vitinha, Florian Wirtz, Lamine Yamal
Mulheres: Sandy Baltimore, Barbra Banda, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Klara Buehl, Mariona Caldentey, Sofia Cantore, Steph Catley, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther Gonzalez, Caroline Graham Hansen, Hannah Hampton, Pernille Harder, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Marta, Clara Mateo, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir, Leah Williamson
OUTRAS INDICAÇÕES PARA PRÊMIOS
Técnico masculino do ano: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot
Técnico de time feminino do ano: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman
Clube masculino do ano: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St Germain
Clube feminino do ano: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride
Troféu Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer
Troféu Yashin feminino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar
Troféu Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz
Troféu Kopa feminino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez, Claudia Martinez Ovando
(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)