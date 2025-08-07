Netanyahu diz que quer assumir o controle de toda a Faixa de Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que Israel pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza e, eventualmente, entregá-la às Forças Armadas que a governarão adequadamente.

"Pretendemos fazê-lo", disse Netanyahu em uma entrevista à Fox News, quando perguntado se Israel assumiria o controle de todo o enclave. "Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá como um órgão governamental."

(Reportagem de Doina Chiacu)