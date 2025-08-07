Esta lixeira promete evitar mau cheiro de fraldas descartadas; vale a pena?

Quem tem criança pequena em casa sabe: descartar fraldas sujas no cestinho comum do banheiro não é a melhor opção, pois o cheiro ruim certamente vai se espalhar pelo ambiente. Para resolver esse problema sem ter de levar o lixo para fora da casa a cada troca do bebê, vale investir em uma lixeira específica para a tarefa —como esta antiodor da marca Buba.

Com um sistema de vedação que bloqueia a saída do mau cheiro, seu uso não tem mistério: basta jogar a fralda, abaixar a alça e depois voltá-la para a posição inicial. Veja a seguir como ela funciona e a opinião de quem comprou:

O que essa lixeira antiodor tem de bom?

Conta com um anel de vedação interno, que impede o mau cheiro das fraldas de se espalhar pelo ambiente

A alça funciona como trava para garantir o fechamento

Tem tampa com cápsula giratória que facilita o descarte

A trava lateral de segurança evita que as fraldas caiam para fora, caso o cesto vire

Tamanho para sacos de lixo convencionais

Reservatório com capacidade para até 10 litros

O que diz quem comprou?

Só na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, essa lixeira tem mais de 3.000 vendas só no mês passado. Ela recebeu nota média de 4,8 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas as opiniões de quem comprou:

Amo minha lixeira, uso para colocar o cocô dos gatos, é maravilhosa. Graças a ela, o odor diminuiu em quase 100% na área em que os gatos fazem cocô. Perfeita, recomendo muito. Amanda

A lixeira é extremamente útil e cumpre o que promete: ela, de fato, é antiodor. Aquisição excelente pela praticidade de ter um lixo no quarto do bebê ao lado do trocador que não precisa ser trocado diariamente ou a cada troca de fralda porque não deixa o quarto com cheirando a fralda suja. Sem falar que é super bonitinha e não ocupa tanto espaço. Mateus Araujo Feitosa

Realmente não fica nenhum cheirinho no quarto. Funciona muito bem! O tamanho é maior do que eu imaginava, mas amei o produto! Cabe umas 25 fraldas mais ou menos. Anônimo

Prática, funcional, não deixa cheiro. Facilita muito a vida para as trocas de fraldas. Recomendamos. Rodrigo Silva da Silva

Produto excelente, ajuda muito no controle de odor e o design é super bonito. Bianca Oliveira

Produto perfeito! Vale cada centavo não passa cheiro nenhum além de ser uma gracinha a lixeira. Bruna

Pontos de atenção

A principal reclamação dos consumidores é que o odor das fraldas acumuladas escapa quando a lixeira é aberta para um novo descarte.

A lixeira libera odor ao colocar uma nova fralda suja. O cheiro volta completamente. Quando está completamente fechada, veda o cheiro, mas a cada troca de fraldas ela libera o odor. Débora T.

O design é bonito, mas não cumpre o que promete. Sempre sai o odor quando colocamos a fralda. Tiramos o lixo todos os dias e mesmo assim não resolve. Testamos por 2 semanas. Arliane

*Com informações de matéria publicada em 01/03/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.