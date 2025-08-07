Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Não há qualquer acordo com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, para a votação da anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais envolvidos na trama golpista, afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) em entrevista ao UOL News hoje.

Para retomar o comando da Câmara após o motim de parlamentares bolsonaristas, Motta deu sinal verde para aliados do centrão negociarem apoio à anistia. O gesto indicaria que o tema pode ser pautado para votação.

Em relação à anistia, não existe votação. Não houve acordo algum sobre isso no colégio de líderes. Ontem, conversei com Lindbergh [Farias, líder do PT na Câmara] e com Alencar Santana [deputado federal do PT-SP, vice-líder do governo na Câmara] e ambos disseram claramente que não houve qualquer acordo desse tipo.

Eles [parlamentares da oposição] estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia.

Com relação à anistia, Motta tem um compromisso conosco de não a pautar desde lá atrás, antes de ser eleito presidente da Câmara. Essa questão da anistia está fora de cogitação. Rogério Correia, deputado federal (PT-MG)

Para Correia, os parlamentares bolsonaristas alardeiam um possível acordo com Motta para reforçar a estratégia de tumultuar as discussões em torno do julgamento de Bolsonaro.

Alencar nos relatou que conversou com Motta depois de toda aquela confusão. Ele reiterou não ter absolutamente nada de acordo de votar isso. É mais uma mentira que a extrema direita está colocando.

Eles mentem para manter a base deles, sempre no sentido dessa estratégia deles do golpe continuado de criar convulsões sociais, crises políticas e econômicas. Eles não desistirão da estratégia golpista deles.

Em relação ao outro projeto [o fim do foro privilegiado], também acho difícil que seja pautado. Daqui até a semana que vem, teremos muitas discussões sobre essa questão, o que não influenciará no julgamento do Bolsonaro. Pelo contrário: o Supremo tende a agilizar o processo, para que a prisão dele possa se concretizar em setembro e terminar esse capítulo. Rogério Correia, deputado federal (PT-MG)

Deputado do PL: Pressionaremos de novo se Motta não pautar anistia

Os parlamentares de oposição farão novas pressões caso Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, não paute a votação da anistia aos envolvidos na trama golpista, disse o deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP).

Ainda não há um acordo, mas tenho certeza de que ele acontecerá depois do movimento que nós fizemos ontem dentro da Câmara. Não estamos querendo a aprovação [da anistia], mas apenas que Motta paute. Em fevereiro, ele se comprometeu com a bancada do PL e da oposição de pautar esse projeto, que é muito caro para nós.

Motta precisa honrar esse compromisso. Se não, voltaremos a fazer pressão. Estamos falando de uma reparação a uma injustiça histórica. Fica muito caracterizada a perseguição a milhares de brasileiros que foram criminalizados simplesmente por expressar sua opinião. Eles participaram de uma manifestação pacífica apoiando um projeto e foram colocados atrás das grades.

O que estamos tentando é restaurar esse equilíbrio entre a justiça e a liberdade. Não estou falando em perdoar criminosos. Vamos lembrar dos quadros, relógios e das destruições. Sou absolutamente favorável a que essas pessoas sejam punidas, mas em um processo que tramite de uma forma legal e determinada pela Justiça, e não da forma como foi. Coronel Tadeu, deputado federal (PL-SP)

Assista ao comentário na íntegra:

Veja a íntegra do programa: