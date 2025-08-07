Topo

Notícias

Mundo tem o terceiro mês de julho mais quente já registrado

07/08/2025 00h14

O mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado, após dois anos de temperaturas recorde para o mês, embora várias regiões tenham sido devastadas por climas extremos, informou nesta quinta-feira (7) o serviço europeu de monitoramento climático. 

Chuvas intensas provocaram inundações no Paquistão e no norte da China, enquanto Canadá, Escócia e Grécia enfrentaram incêndios e vários países da Ásia e da Escandinávia registraram temperaturas recordes em julho.

"Dois anos após o julho mais quente registrado, quebrou-se uma sequência de temperaturas recorde globais", afirma em um comunicado Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia.

"Mas isso não significa que a mudança climática tenha terminado. Nós seguimos testemunhando os efeitos de um mundo em aquecimento", acrescentou.

Julho registrou uma leve queda em comparação com o mesmo mês nos dois anos anteriores, com uma média 1,25ºC acima da era pré-industrial (1850-1900).

Contudo, o aumento aparentemente pequeno foi suficiente para fazer com que tempestades, ondas de calor e outros fenômenos climáticos fossem mais letais e destrutivos.

"Acompanhamos em julho os efeitos de um mundo que aquece em eventos como as ondas de calor extremo e as inundações catastróficas", afirmou Buontempo. 

No mês passado, a temperatura superou 50ºC no Golfo, Iraque e, pela primeira vez, na Turquia, enquanto chuvas torrenciais mataram centenas de pessoas na China e no Paquistão.

Na Espanha, mais de mil mortes foram atribuídas ao calor de julho, metade do mesmo período de 2024, segundo um organismo público. 

A principal fonte de CO2 que provoca o aumento da temperatura é a queima de petróleo, carvão e gás para gerar energia elétrica. 

"A menos que estabilizemos rapidamente as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, devemos esperar não apenas novos recordes de temperatura, mas também o agravamento de seus impactos", alertou Buontempo.

Mais da metade da Europa e a região do Mediterrâneo registraram as piores condições de seca na primeira metade de julho desde que o monitoramento começou, em 2012, segundo uma análise da AFP com dados do Observatório Europeu de Secas. 

Em contraste, as temperaturas ficaram abaixo do normal na América do Sul e do Norte, Índia e partes da Austrália e África, assim como na Antártica.

dep-mh/jmi/ico/mpm/alh/mas/arm

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

População japonesa registra queda recorde em 2024

Novo tarifaço de Trump torna indústrias europeias menos competitivas e pode elevar o desemprego

Julho de 2025 foi o terceiro mais quente da história

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

Enfraquecido, Motta recupera a cadeira, mas oposição ainda quer anistia

Lula: salário de R$ 46 mil 'não é muito'; quanto ganham outros presidentes?

Justiça do DF manda para Toffoli investigação que afastou cúpula do INSS

Ouro na Hilux: quem era casal que estava em carro com 103 kg do metal em RR

'Vovó gângster' usou família para administrar império milionário de drogas

Trump tenta mudar mapa do Texas para garantir mais cadeiras no Congresso