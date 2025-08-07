Vídeo: Mulher morre vítima de agressões após shows de bandas punk em SP

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 43 anos agredida por outra durante uma briga após shows de bandas punk no último domingo (3) na Lapa, zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Câmeras de segurança flagraram a vítima sendo agredida com socos e chutes por outra mulher. A vítima, Helen Vitai, estava na rua Guaicurus, perto do Centro Cultural Tendal da Lapa, onde ocorreu o evento gratuito "200 anos de Punk". Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre as mulheres.

Helen foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Lapa, onde morreu. A causa da morte não foi divulgada. A mãe da vítima disse à polícia que recebeu uma ligação da UPA informando que a filha deu entrada na unidade após se sentir mal, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Polícia Civil tenta identificar a agressora. Familiares de Helen publicaram nomes e fotos de suspeitos, porém, as identidades não foram confirmadas pela polícia até a última atualização desta reportagem. O caso foi registrado como morte suspeita no 91ºDP (Ceasa), mas depois encaminhado para o 7ºDP (Lapa).

A vítima foi velada e sepultada ontem no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Ela deixou uma filha.

Vídeos registraram a agressão

Vídeo obtido pelo UOL mostra mulher ruiva dando socos em Helen (de cabelo preto) às 22h12. Uma mulher se aproxima e aparenta tentar apartar a confusão, mas um homem de blusa preta e boné a empurra para sair de perto.

Helen e a mulher ruiva chegam a cair no chão durante a briga. Em um momento, o homem de blusa preta retira os pés de Helen de perto da agressora, que consegue se levantar e continua a bater. Ao menos dez pessoas presenciam a violência sem reação em defesa da vítima. Em outro momento, a agressora aparenta pressionar o rosto de Helen contra o chão.

Às 22h15, outra mulher se aproxima e chuta a cabeça de Helen. Esta terceira envolvida estava com uma garrafa nas mãos e Helen, imobilizada. Três minutos depois, um homem se aproxima da vítima e da agressora, também aparentando tentar ajudar, e é puxado pelo homem de blusa preta.

A agressora ainda puxa Helen pelos cabelos e chuta o rosto dela antes de deixar o local. A agressão termina às 22h20. A vítima fica deitada no chão e duas mulheres tentam levantá-la. Ela não consegue sentar e cai novamente no chão enquanto algumas pessoas passam direto pelo local. Ela fica sozinha por alguns minutos e chega a tomar água.

Helen Vitai, de 43 anos, morreu após ser agredida Imagem: Reprodução/Redes sociais

Outros vídeos registraram Helen recebendo massagem cardíaca de um guarda civil às 23h. É possível ver uma carro da Polícia Militar no local. Médicos do SAMU chegam e continuam o procedimento. Às 23h22, a vítima é colocada em uma ambulância e levada à UPA da Lapa.

Coletivo divulgou nota

O coletivo "200 anos de Punk" lamentou a morte de Helen. Eles afirmaram que o evento aconteceu com tranquilidade, mas receberam a notícia da morte da vítima na segunda-feira (4). "Nós repudiamos e condenamos qualquer tipo de violência de punk contra punk. Sabemos que todos gostarem de todos é uma utopia, mas todos respeitarem a todos é um objetivo a ser ainda alcançado dentro do nosso movimento. O diálogo deveria ser sempre o caminho."

Procurada, a prefeitura disse que as agressões não ocorreram dentro do Centro Cultural Tendal da Lapa.