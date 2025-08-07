Topo

Notícias

Motta sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

Brasília

07/08/2025 12h55

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que providências serão tomadas até o final desta quinta-feira, 7, em referência à possibilidade de suspender deputados que obstruíram os trabalhos na Casa por mais de 30h.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que o "diálogo prevaleceu". "Vamos trazer de volta o ambiente do debate e da defesa de ideias", disse.

Na noite desta quarta-feira, 6, após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.

Houve resistência por parte dos bolsonaristas que, inicialmente, não queiram deixar o presidente iniciar os trabalhos. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas: "o País deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais".

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro. Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário e sentou na cadeira de Motta com a bebê ao longo do dia. Na Casa Alta, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa utilizada para comandar os trabalhos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Primeiro-ministro da Índia e Lula concordam em aumentar cooperação em comércio e tecnologia

Reino Unido detém migrantes e expõe fragilidade de tratado com França; advogados criticam

Lula telefona para Modi para falar sobre tarifaço e fortalecimento do Brics

Trump pede novo censo com exclusão de migrantes em situação irregular

Motta promete agir contra deputados bolsonaristas que fizeram motim

Embaixada dos EUA no Brasil ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

Maumau ZK preso: o que aconteceu em operação contra jogo do tigrinho

Milionário dos EUA morre atacado por búfalo em safári de caça na África

EUA vendem 467,8 mil t de soja da safra 2024/25, mostra USDA

Governo espanhol chama de 'racista' moção municipal que dificulta festas muçulmanas

Motta sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas