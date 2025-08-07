Motta promete agir contra deputados bolsonaristas que fizeram motim

Topo

Carolina Nogueira
Do UOL, em Brasília

07/08/2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu agir contra os deputados bolsonaristas que ocuparam o plenário da Casa por cerca de 30 horas, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Motta disse que os deputados que insistissem em atrapalhar os trabalhos seriam suspensos por até seis meses. Os parlamentares deixaram a mesa do plenário após intensa negociação.

Presidente da Câmara manteve a posição hoje de punir bolsonaristas que fizeram a ocupação. Ao chegar à Casa, Motta afirmou que "providências serão tomadas até o final do dia de hoje".

Motta ouviu pedido de perdão de líder do PL. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse ainda que não houve chantagem ao chefe da Casa.

Ontem foi um dia de muitos desafios para todos que fazem parte dessa Casa. Nada mais nós queremos que a retomada dos trabalhos e que a nossa democracia possa prevalecer diantes das votações.
Hugo Motta, presidente da Câmara

Oposição "ocupou" Mesa Diretora da Câmara e do Senado em protesto. Movimento dos parlamentares pede que o projeto da anistia seja pautado por Motta. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) criticou a ocupação dos bolsonaristas e disse que não aceita "intimidações".

Motta recuperou a cadeira da presidência, mas demonstrou fraqueza diante de pressão bolsonarista. Deputados e líderes disseram ao UOL que o presidente errou ao não estar na Casa quando Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Chefe da Câmara negou contrapartida com bolsonaristas para recuperar cadeira. Motta não conseguiu liderar as negociações com os deputados do PL e precisou escalar novamente seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL).

PP e União Brasil costuraram acordo para proteger o deputado republicano de levar o ônus de pautar a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que o presidente não se posicionou sobre o tema e deixou a cargo dos líderes do centrão.

A presidência da Câmara é inegociável. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém.
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara

Câmara retomou votações com medida provisória que está próxima do vencimento. A MP cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS para agilizar a análise e a revisão de benefícios do INSS. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado.

Ontem, tumulto dominou sessão

Sem votações ontem. O presidente da Câmara abriu sessão na noite de ontem, depois de desobstruir a ocupação de deputados do PL, mas não votou nada. "Até quando ultrapassamos o nosso limite, tem limite. O que aconteceu não foi bom, não foi condizente com nossa história, e só reforça que temos de voltar ao obedecimento do nosso regimento", disse.

Motta demonstrou fraqueza diante de pressão bolsonarista. Deputados de centro e da base do governo declararam que faltou comando de Motta.

Motta ficou de escanteio e Lira foi acionado. A fragilidade do presidente ficou exposta quando Lira, o líder do PP, Doutor Luizinho (RJ), e o segundo vice-presidente da Casa, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), conseguiram convencer o PL a desocupar a mesa do plenário em troca de continuar os diálogos sobre o projeto da anistia e a PEC que restringe o foro privilegiado.

