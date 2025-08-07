Mossad não revelou que governo Lula enviou recursos a Hamas e Hezbollah

É falso que o Mossad, a agência de inteligência de Israel, teria descoberto um suposto envio de recursos do governo Lula para os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Os posts enganosos afirmam que a "informação" foi publicada em hebraico pelo jornal The Jerusalem Post em 31 de junho, mas esta data não existe. O diário, que é todo feito na língua inglesa, não veiculou qualquer notícia semelhante.

O que diz o post

"LULA MEXEU COM PAÍS ERRADO, ISRAEL TEM O MOSSAD .", diz o título da mensagem, que diz traduzir "do hebraico para português" uma suposta reportagem veiculada pelo jornal Jerusalem Post em "31/06/2025".

A publicação afirma que a suposta notícia "revela" que "o Serviço Secreto de Israel, Mossad, descobre e comprova envio de recursos do governo Lula para o Hamas, Hezbollah, Irã e compra de petróleo da Rússia. Mossad revela laços financeiros secretos do governo Lula com grupos extremistas, Rússia, Irã, PCC e narcotráfico". As negociações teriam sido feitas a partir de "empresas de fachada e offshore e criptomoedas".

O texto cita que David Barnea, líder do Mossad, "afirmou que o governo brasileiro está envolvido em atividades que ameaçam a segurança global" e "que o governo brasileiro precisa ser responsabilizado por suas ações". Ainda segundo o texto, o Mossad "também descobriu que o PCC e o narcotráfico brasileiro realizaram transações milionárias com o governo Lula".

Por que é falso

Jornal israelense não publicou reportagem citada por posts falsos. O Jerusalem Post é uma publicação feita integralmente em inglês, como se pode observar na descrição do jornal em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) (aqui e abaixo, em inglês). Ou seja: não há qualquer texto escrito em hebraico pelo diário, ao contrário do que afirmam as peças desinformativas.

Em seu perfil no X, jornal Jerusalem Post se define como "site de notícias em inglês mais lido de Israel" Imagem: Reprodução/X

Não existe o dia 31 de junho. As publicações falsas alegam que a suposta notícia teria sido publicada neste dia, mas o mês de junho tem 30 dias (aqui).

Notícia mencionada por publicações enganosas não existe. Uma busca no site do Jerusalem Post por notícias referentes ao Brasil (aqui, em inglês) não traz qualquer texto com conteúdo semelhante ao afirmado nos posts falsos. Além disso, o link contido nas peças enganosas leva à página principal do jornal, e não à suposta reportagem.

Líder do Mossad não falou sobre suposta investigação ao Brasil. Uma busca no Google (aqui, em inglês) também não retornou qualquer declaração de David Barnea sobre um suposto envio de recursos do governo Lula ao Hamas e ao Hezbollah. Tais declarações, se fossem verdadeiras, teriam gerado grande repercussão na mídia internacional.

Publicações falsas insinuaram que Mossad ameaçou Lula. Esta não é a primeira vez na qual peças enganosas tentam insinuar uma ameaça do serviço de inteligência israelense ao governo Lula. O UOL Confere e outra agência de checagem já desmentiram postagens com este teor (aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

