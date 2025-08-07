Topo

Moraes autoriza visitas de Tarcísio e outros 5 aliados a Bolsonaro

Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Imagem: Gabriel Silva/E. Fotografia/Estadão Conteúdo

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou que o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outros cinco políticos visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, onde ele cumpre prisão domiciliar desde segunda-feira.

O que aconteceu

Moraes autorizou as seis visitas em dias diferentes. A decisão fixa os horários e reforça que todas as determinações judiciais anteriores devem ser respeitadas.

Lista de visitas autorizadas:

  • 7/8: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
  • 8/8: Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal
  • 11/8: Geraldo Amaral (PL-MG), deputado federal
  • 12/8: Marcelo Moraes (PL-RS), deputado federal
  • 13/8: Renato Corrêa (PL-MG), que foi candidato a prefeito de Angra dos Reis (RJ)
  • 14/8: Luciano Zucco (PL-RS), deputado federal

Tarcísio já está em Brasília para a visita e participou de um evento com militares. Pela manhã, o governador de São Paulo esteve na Solenidade de Promoção de Oficiais-Generais da turma Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) 96.

Aliados de Bolsonaro solicitaram a Moraes autorização para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. Os pedidos foram feitos nos dias 5 e 6 de agosto por parlamentares.

A defesa confirmou o interesse de Bolsonaro em receber as visitas. Os advogados comunicaram formalmente o STF de que o ex-presidente deseja receber os nomes indicados no despacho.

    A decisão foi publicada hoje e comunicada à Procuradoria-Geral da República. Moraes reforçou que o cumprimento da prisão domiciliar deve continuar seguindo as medidas cautelares já impostas.

    Defesa de Bolsonaro pediu que outros cinco políticos fossem autorizados a visitá-lo. Todos eles são deputados federais: Gustavo Gayer (PL-GO), Júlia Zanatta (PL-SC), Domingos Savio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Capitão Alden (PL-BA).

