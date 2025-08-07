Topo

Moraes autoriza visita de equipe médica a Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro é visto na garagem de sua casa após ter prisão domiciliar decretada - Pedro Ladeira - 4.ago.2025/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

07/08/2025 16h33Atualizada em 07/08/2025 16h39

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta tarde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba visitas de uma equipe médica, incluindo o cirurgião que fez sua última operação no abdome.

O que aconteceu

O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-presidente. Bolsonaro ainda sofre as consequências do ataque a faca em 2018. Como está em prisão domiciliar, pediu ao ministro que os médicos que acompanham sua condição possam visitá-lo. Além disso, Moraes já deixou autorizado que o ex-presidente saia de casa se precisar ser internado por motivos médicos.

Se for levado a um hospital, Bolsonaro terá 24 horas para comunicar ao ministro do STF. A medida evita que o ex-presidente tenha que solicitar permissão para sair ao ministro e ir ao hospital em caso de alguma emergência. Com a decisão, médicos podem visitar ex-presidente sem necessidade de avisar antes o STF.

Os médicos autorizados a visitar Bolsonaro:

  1. Cláudio Birolini, cirurgião que operou Bolsonaro neste ano;
  2. Luciana de Almeida Tokarski, da equipe de Erasmo Tokarski;
  3. Erasmo Toklarski, dermatologista;
  4. Leandro Santini Echenique, cardiologista de Bolsonaro,

Moraes liberou seus seguranças. Moraes afirmou que a atuação dos seguranças não é uma visita e que não foi impedida pela decisão que mandou prender o ex-presidente, por isso não seria necessário autorizar a atuação deles.

Como ex-presidente, Bolsonaro tem direito a uma equipe de segurança própria, custeada pelo governo. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde segunda-feira por ordem de Moraes. Ele também está impedido de utilizar celular e só pode receber visitas autorizadas pelo ministro.

