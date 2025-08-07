Topo

Notícias

Moraes autoriza médicos na prisão domiciliar de Bolsonaro

São Paulo

07/08/2025 18h50

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, nesta quinta-feira, 7, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde a segunda, 4, possa receber um grupo de quatro médicos. No entanto, Moraes rejeitou o pedido dos advogados de defesa, ao negar a presença de cinco agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidente.

O ministro destacou que, se houver necessidade de uma eventual internação de Bolsonaro, "o juízo deverá ser informado em até 24 horas de sua efetivação, com a devida comprovação".

Em petição protocolada pelo ex-presidente, ainda nesta quinta-feira, 5, sua defesa requereu "a autorização para recebimento de visitas de seus médicos, seguranças e outras pessoas genericamente".

Moraes concedeu a autorização para a entrada dos médicos indicados pelos advogados, sem a necessidade de prévia comunicação. "Em relação aos seguranças que o custodiado tem direito em virtude de sua condição de ex-presidente da República, julgo prejudicado o pedido, uma vez que não se trata da possibilidade de realização de visitas, mas, sim, da continuidade do exercício de suas funções previstas", considerou.

Moraes também negou a visita de "outras pessoas genericamente", entendendo que os pedidos devem ser protocolados de forma individualizada e específica.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Timemania tem prêmio estimado de R$ 13,5 milhões; confira números e time

Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

Com prêmio acumulado de R$ 3 milhões, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,7 milhões; confira dezenas

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

Trump "instrumentaliza" a liberdade de expressão contra o Brasil, diz RSF

Trump elimina fundo de US$ 7 bi para energia solar

STF aprova por unanimidade orçamento de R$ 1 bi da corte para 2026

Kremlin diz que Trump e Putin se reunirão em breve enquanto Ucrânia busca papel para Europa