Moema, na zona sul de SP, tem 2º roubo em condomínio em menos de uma semana

A Polícia Civil de São Paulo investiga um roubo, ocorrido na tarde de terça-feira, 5, na Alameda dos Anapurus, em Moema, zona sul da capital paulista. Essa é a segunda invasão a um residencial na região registrado em menos de uma semana. O caso anterior ocorreu no sábado, 2, quando um grupo de ao menos 15 criminosos invadiu um condomínio na mesma rua. As ações continuam para identificar os bandidos.

Sobre a última ocorrência registrada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirma que policiais militares foram acionados. "Os PMs fizeram contato com a vítima, um homem de 63 anos, que relatou que entrou em seu apartamento e que foi surpreendido por criminosos que tinham invadido o local", disse a SSP.

Durante a ação, eles mantiveram o homem refém e roubaram quantias em dinheiro, cartões bancários e outros pertences, além de deixarem o local com o carro da vítima.

Com base no rastreador do veículo, os policiais localizaram e recuperaram o automóvel na Avenida Jamaris.

O caso foi registrado como roubo no 27° DP (Dr. Ignácio Francisco). Os responsáveis não foram localizados até o momento. "Diligências estão em andamento para identificar os autores, bem como recuperar os pertences da vítima", diz a secretaria.

Bandidos mascarados acessaram prédio com controle remoto

Os dois casos ocorridos estão sendo investigados pela 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

"As equipes da unidade estão em busca de imagens de câmeras de monitoramento, testemunhas e outros elementos que possam contribuir para a identificação dos envolvidos e o esclarecimento dos fatos", disse a pasta.

As polícias Civil e Militar afirmam que mantêm ações permanentes para combater roubos desta natureza, aliando inteligência policial, análise de dados, reforço no policiamento e investigações especializadas para identificação e prisão de quadrilhas.

Na ocorrência de sábado, os assaltantes - usando máscaras, luvas e armas de fogo - acessaram o condomínio com um controle remoto cadastrado para um dos apartamentos. Os bandidos renderam o porteiro, desligaram as câmeras e aguardaram a chegada de moradores para abordá-los.

Alta da criminalidade na região

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, na Alameda dos Anapurus foi registrado aumento de 6,3% na incidência de crimes, considerando roubos e furtos. Foram registradas 17 ocorrências nas proximidades em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Roubos de celular são os registros mais comuns (8).

Roubo a residências em SP

Casos semelhantes foram registrados em outros bairros da cidade. O Morumbi, zona sul de São Paulo, foi a região que mais contabilizou roubos a residências no 1º trimestre.

Em julho, em outro bairro da zona sul, no Jardim Paulista, um engenheiro foi morto após os bandidos conseguirem acessar o interior da residência da vítima clonando o controle remoto do portão automático do imóvel.

Esse tipo de prática criminosa já existe há alguns anos, inclusive para roubo de veículos. Entretanto, ganhou evidência nos últimos meses por conta da incidência. A estratégia também foi usada por um grupo que assaltava casas na região do Brooklin, zona sul.