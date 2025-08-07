Topo

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

07/08/2025 20h42

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

  • 20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada
  • 1.483  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

