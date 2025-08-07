Maumau ZK preso: o que aconteceu em operação contra jogo do tigrinho

Conhecido como "Maumau ZK", Mauricio Martins Junior foi preso na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra influenciadores que promovem o Jogo do Tigrinho e outras plataformas de azar nas redes sociais.

O que aconteceu

"Maumau" foi preso em flagrante porque uma arma com numeração raspada foi encontrada em sua casa. A PCERJ cumpria mandados de busca no local, na cidade do Arujá, na Grande São Paulo, quando a arma foi encontrada.

Diligências acontecem em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão são cumpridos e não há mandado de prisão para nenhum dos influenciadores.

Quinze pessoas são alvo da operação. Eles faziam "promessas enganosas de lucros fáceis" nas redes sociais, tentando atrair seguidores para jogos de azar ilegais no país, segundo a investigação.

A influenciadora Bia Miranda e o DJ Buarque estão entre os investigados. Eles têm, respectivamente, 5,2 e 2,8 milhões de seguidores. Segundo o delegado Renan Melo, Bia não estava em casa no momento do cumprimento dos mandados. O DJ, por sua vez, acompanhou parte das buscas. "Até o momento todas as recepções foram sem intercorrência, todos entenderam", afirmou o delegado Renan Melo.

Influencers Bia Miranda (à esquerda) e Buarque (à direita) são investigados por promoção de jogos de azar nas redes sociais Imagem: Reprodução de redes sociais

Os influenciadores que são alvo da polícia ostentam vida luxuosa nas redes e têm sinais de enriquecimento incompatíveis com a renda que ganham. Viagens internacionais, imóveis e carros de alto valor eram alguns dos bens exibidos nas redes. A movimentação bancária do grupo ultrapassa R$ 4 bilhões, segundo relatório do Coaf obtido pela PCERJ.

Os acordos entre influenciadores e casas de aposta também previam que eles ganhariam uma porcentagem do dinheiro perdido pelos seus seguidores nos jogos. "Nessa cláusula, que ficou conhecida como 'cláusula da desgraça', eles ganham um percentual a partir da perda dos apostadores que se cadastram nas plataformas com o link divulgado por eles", afirmou o delegado.

Além de promover os jogos, eles são investigados por integrar quadrilha e lavar dinheiro. A polícia suspeita que os investigados sejam a "ponta" de uma organização criminosa com divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. Segundo a PCERJ, alguns dos investigados que não são influenciadores também têm conexões com o crime organizado.

O UOL tentou contato com as defesas dos dois influenciadores identificados. Eles foram procurados por e-mails e telefones de assessoria e não fizeram nenhuma declaração pública até o momento. O espaço está aberto para posicionamento.