Topo

Notícias

Mapa Capital se torna maior acionista da Casas Bahia

07/08/2025 07h46

(Reuters) - A Casas Bahia disse na noite de quarta-feira que a Mapa Capital se tornará sua maior acionista ao alcançar uma participação de 85,5% do capital social, em razão da conversão de 1,40 bilhão de debêntures da 10ª emissão.

A operação foi feita pela Domus VII Participações, subsidiária integral da Mapa Capital, que receberá cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias.

De acordo com fato relevante, a Domus pretende fazer mudanças na estrutura administrativa da Casas Bahia, incluindo, mas não se limitando, a aprovar o aumento do número de membros do atual Conselho de Administração para sete conselheiros; indicar três dos sete membros para compor o conselho e solicitar a nomeação de membros para comitês da Companhia.

"A conversão representa mais um passo importante, em linha com o plano de transformação que a companhia vem executando desde agosto de 2023, e reflete a confiança da Mapa Capital na companhia e em sua liderança para consolidar a recuperação e iniciar um novo ciclo de crescimento sustentável", disse.

Em junho, a Casas Bahia anunciou que a Mapa Capital tinha acertado um acordo não vinculante com Bradesco e Banco do Brasil envolvendo debêntures conversíveis da rede de varejo detidas pelas duas instituições financeiras e que poderia resultar na gestora controlando participação majoritária na companhia.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, Edição Michael Susin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Importação de soja pela China sobe 18% em julho ante um ano

Rússia e Índia falam em "parceria estratégica" após aumento de tarifas de Trump

Japão espera contar com táxis voadores elétricos em 2027

Rússia confirma que Trump e Putin irão se encontrar nos próximos dias

Unicef quer acesso desimpedido para combater surto de cólera no Sudão

Banco Mundial defende criação de empregos para combater pobreza

Prefeitura de São Paulo entra na Justiça contra antecipação da renovação de contrato da Enel

Motta ameaça acionar Polícia Legislativa para desocupar mesa

Trump e Putin devem se reunir nos próximos dias

Kremlin diz que Putin e Trump se encontrarão nos próximos dias

Polícia desiste de impedir saque de carne roubada no Rio: 'bem maior é a vida'