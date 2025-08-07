Mapa Capital se torna maior acionista da Casas Bahia

(Reuters) - A Casas Bahia disse na noite de quarta-feira que a Mapa Capital se tornará sua maior acionista ao alcançar uma participação de 85,5% do capital social, em razão da conversão de 1,40 bilhão de debêntures da 10ª emissão.

A operação foi feita pela Domus VII Participações, subsidiária integral da Mapa Capital, que receberá cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias.

De acordo com fato relevante, a Domus pretende fazer mudanças na estrutura administrativa da Casas Bahia, incluindo, mas não se limitando, a aprovar o aumento do número de membros do atual Conselho de Administração para sete conselheiros; indicar três dos sete membros para compor o conselho e solicitar a nomeação de membros para comitês da Companhia.

"A conversão representa mais um passo importante, em linha com o plano de transformação que a companhia vem executando desde agosto de 2023, e reflete a confiança da Mapa Capital na companhia e em sua liderança para consolidar a recuperação e iniciar um novo ciclo de crescimento sustentável", disse.

Em junho, a Casas Bahia anunciou que a Mapa Capital tinha acertado um acordo não vinculante com Bradesco e Banco do Brasil envolvendo debêntures conversíveis da rede de varejo detidas pelas duas instituições financeiras e que poderia resultar na gestora controlando participação majoritária na companhia.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, Edição Michael Susin)