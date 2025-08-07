Topo

Manchester United chega a acordo com RB Leipzig pela contratação de Benjamin Sesko

07/08/2025 17h14

O Manchester United chegou a um acordo com o RB Leipzig para contratar o atacante esloveno Benjamin Sesko por 85 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual), informou a imprensa inglesa nesta quinta-feira (7).

Segundo BBC, The Athletic e Sky Sports, o United pagaria inicialmente 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) pelo atacante de 22 anos, mais 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus.

O Newcastle também estava interessado em Sesko, possivelmente como substituto do sueco Alexander Isak, alvo do Liverpool.

No entanto, o atacante teria decidido assinar com o United, apesar de a equipe estar fora das copas europeias na próxima temporada.

A chegada de Sesko completará a reformulação do ataque dos 'Red Devils'.

Apenas quatro times marcaram menos gols que o Manchester United (44) nas 38 rodadas da última edição do Campeonato Inglês, no qual o clube de Old Trafford terminou em 15º, sua pior classificação em 51 anos.

O brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo são os outros dois atacantes contratados nesta janela de transferências.

