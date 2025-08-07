Lula telefona para Modi para falar sobre tarifaço e fortalecimento do Brics

Topo

O presidente Lula (PT) recebe o presidente da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada - Lucas Borges Teixeira/UOL
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

07/08/2025 13h23Atualizada em 07/08/2025 13h32

O presidente Lula (PT) ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento do Brics.

O que aconteceu

Os dois países tiveram as tarifas alteradas para 50% por decisão do presidente dos EUA, Donald Trump. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10% ao passo que, na Índia, o índice dobrou: antes, era 25%.

A imposição foi o principal assunto do telefonema. "Ambos reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre os dois países", afirmou o Planalto, por meio de nota.

Na visão do Itamaraty, as escolhas dos dois países é política e simbólica. Embora seja a China o maior desafio comercial dos EUA, foi Modi o principal crítico da política protecionista de Trump durante o encontro do Brics no Rio de Janeiro, neste ano.

Também trataram sobre o fortalecimento do Brics como alternativa aos EUA. Tanto Lula quanto Modi têm estimulado o aumento do comércio dentro do bloco e sido, junto ao presidente chinês, Xi Jinping, grande entusiastas da adoção de uma moeda alternativa ao dólar nas transações, algo que Trump é radicalmente contra.

O compromisso é aumentar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. "Para isso, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Trocaram informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, incluindo o Pix e a UPI indiana", explicou o Planalto.

