Lula fará visita de Estado à Índia no início de 2026

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quinta-feira com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, por telefone, e confirmou uma visita de Estado que fará ao país no início de 2026.

O telefonema entre os dois líderes foi antecipado por Lula em entrevista à Reuters, na quarta-feira.

De acordo com nota do Palácio do Planalto, Lula e Modi conversaram sobre a imposição das tarifas pelo governo dos Estados Unidos e também sobre a necessidade de ampliar o comércio entre os dois países.

"Os líderes discutiram o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais. Brasil e Índia são, até o momento, os dois países mais afetados", diz o texto.

"Recordaram, ainda, a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$20 bilhões até 2030. Para isso, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Trocaram informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, incluindo o PIX e a UPI indiana."

A nota informa ainda que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, irá a Índia em outubro, com uma comitiva de empresários e ministros do governo, tratar da cooperação em várias áreas.

À Reuters, Lula afirmou que o telefonema a Modi é parte de uma rodada de conversas que fará com os líderes dos países do Brics para uma reação às tarifas impostas pelo governo norte-americano.

"Não há nenhuma articulação com os Brics, mas vai ter", disse Lula.

"Amanhã (quinta-feira) eu vou ligar para o 'presidente' Modi, depois eu vou ligar para o presidente Xi Jinping, depois vou ligar para os outros presidentes e vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro dessa situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão."

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)