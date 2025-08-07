Topo

Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA

07/08/2025 14h47

Comércio bilateral

Os dois líderes reiteraram a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Nesse sentido, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia.

Eles também trocaram informações sobre plataformas de pagamento virtual como o PIX brasileiro e a UPI indiana - sigla para Unified Payments Interface, um sistema de pagamento em tempo real adotado por aquele país.

Visitas

nota divulgada nesta quinta informa que o presidente Lula deve visitar a Índia no início de 2026.

"Como etapa preparatória da visita, acordaram que o vice-presidente Geraldo Alckmin irá à Índia em outubro próximo, por ocasião da reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio."

A delegação contará com ministros e empresários brasileiros, escalados para uma série de encontros visando cooperações na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital.

Há um mês Narendra Modi visitou o Brasil. Na ocasião, além de defender maior protagonismo dos dois países na governança global, Lula voltou a pedir que Brasil e Índia passem a ser membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

