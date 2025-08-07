Topo

Lula: salário de R$ 46 mil 'não é muito'; quanto ganham outros presidentes?

O salário do presidente brasileiro é de R$ 46.366,19 ao mês, teto do funcionalismo - Ricardo Stuckert/PR/11.07.2025
O salário do presidente brasileiro é de R$ 46.366,19 ao mês, teto do funcionalismo Imagem: Ricardo Stuckert/PR/11.07.2025
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em tom de brincadeira durante a quinta reunião do Conselhão, que seu salário de R$ 46 mil "não é muito".

Afinal, quanto ganham outros presidentes?

Donald Trump, presidente dos EUA

Presidente Donald Trump - BRENDAN SMIALOWSKI / AFP - BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Imagem: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump, assim como todos os seus antecessores desde 2001, recebe US$ 400 mil (R$ 2,19 milhões) por ano, segundo dados do Congresso americano. Por mês, seria o equivalente a US$ 33,3 mil ou R$ 182,5 mil. No entanto, o presidente ainda recebe US$ 50 mil (R$ 274 mil) para cobrir gastos relativos ao exercício da sua função.

Emmanuel Macron, presidente da França

Emmanuel Macron - Ludovic Marin/ POOL /AFP) - Ludovic Marin/ POOL /AFP)
Imagem: Ludovic Marin/ POOL /AFP)

O jornal francês Libération publicou um holerite de janeiro de 2024 do presidente, em que Macron recebeu 14.586,32 euros, antes do desconto de impostos. O valor seria equivalente a R$ 93.025,15 em apenas um mês ou R$ 1,12 milhão ao ano.

Vladimir Putin, presidente da Rússia

Presidente Vladimir Putin - Maxim Shemetov / POOL / AFP - Maxim Shemetov / POOL / AFP
Imagem: Maxim Shemetov / POOL / AFP

Putin teria um salário anual de cerca de US$ 140 mil ou R$ 767 mil —o equivalente a US$ 11,6 mil (R$ 63,56 mil) ao mês. Os dados estariam de acordo com a declaração de rendimentos do presidente à Comissão Central Eleitoral, feita dois meses antes de sua reeleição em março de 2024, e obtidos pelas revistas americanas Newsweek e Fortune.

Xi Jinping, presidente da China

Presidente Xi Jinping - Noel CELIS / AFP - Noel CELIS / AFP
Imagem: Noel CELIS / AFP

É difícil estimar o quanto o líder chinês ganha hoje, já que seu último aumento público e largamente noticiado foi em 2015. Na ocasião, ele passou a ganhar US$ 22,3 mil (R$ 112,2 mil) ao ano, segundo a mídia estatal. Isto seria equivalente a US$ 1.858 (R$ 10.181) por mês.

Javier Milei, presidente da Argentina

O presidente Javier Milei - Casa Rosada - Casa Rosada
Imagem: Casa Rosada

Milei se deu um polêmico aumento de 48% em março de 2024, que repercutiu tão mal que ele o revogou. Assim, ele segue ganhando ao mês cerca de 4,054 milhões de pesos argentinos ou R$ 16.680, de acordo com o Financial Times.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

Primeiro-ministro Keir Starmer - Phil Noble/REUTERS - Phil Noble/REUTERS
Imagem: Phil Noble/REUTERS

O líder de fato do governo britânico tem direito a dois salários, segundo a BBC. Starmer recebe 91.346 libras (R$ 667.775) ao ano por ser parlamentar, de acordo com documentos da Coroa. E ele tem um segundo salário de primeiro-ministro, avaliado em 80.807 libras (R$ 590.730,85) ao ano, dos quais recebe 75.440 (R$ 551.496) após descontos. Ou seja, no total, o primeiro-ministro recebe cerca de R$ 1,22 milhão ao ano ou R$ 101,6 mil ao mês.

Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão

Shigeru Ishiba - Yuichi Yamazaki/Pool via Reuters - Yuichi Yamazaki/Pool via Reuters
Imagem: Yuichi Yamazaki/Pool via Reuters

O parlamento do Japão aprovou uma lei que aumentava os salários dos principais cargos do governo em novembro de 2023, segundo informações do jornal The Japan Times e da agência chinesa Xinhua. De acordo com a legislação, Ishiba têm direito a um salário anual de 40,61 milhões de ienes ou R$ 1,51 milhão. Por mês, ele embolsaria cerca de R$ 125,8 mil.

