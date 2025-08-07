Topo

Notícias

Lula deve vetar pontos da lei de licenciamento ambiental e propor alternativas

07/08/2025 16h48

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vetar pontos da polêmica lei do licenciamento ambiental aprovada pelo Congresso e apresentar alternativas por meio de projeto de lei ou medida provisória, disse nesta quinta-feira o secretário de desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima.

"Tem vetos e tem correções de curso", disse Lima em entrevista coletiva. O prazo limite para sanção ou veto pelo presidente termina na sexta-feira.

A nova legislação de licenciamento ambiental foi aprovada em julho pelo Congresso sob protesto dos ambientalistas, que a apelidaram de "lei da devastação", e sob críticas do Ministério do Meio Ambiente.

A proposta, encampada especialmente pela bancada ruralista no Congresso, simplifica os processos de licenciamento em vários casos, alguns deles com potencial para aumentar o desmatamento ou mesmo relaxar regras que possam levar a desastres ambientais, de acordo com os ambientalistas.

Um dos pontos polêmicos é a emenda apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), que cria a Licença Ambiental Especial (LAE). O mecanismo prevê que empreendimentos considerados estratégicos pelo governo terão um sistema de licenciamento muito mais simples e terão prioridade dentro dos órgãos licenciadores, tendo que ser aprovados em até 12 meses, mesmo que tenha potencial para causar danos à natureza.

Outro ponto alvo de críticas é a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), em que empreendimentos de pequeno e médio porte podem ser autorizados em um processo simplificado ante o compromisso do empreendedor em respeitar exigências ambientais.

Lima admite que não há como vetar a LAC inteira, mas disse que, no caso de empreendimentos de médio impacto, isso pode acelerar o desmatamento no país.

Nenhum dos dois modelos deve ser vetado integralmente, e o texto a ser apresentado pelo governo deve incluir ajustes nos dois, segundo ele. Um dos pontos, por exemplo, é a extensão do prazo de 12 meses da LAE, e a restrição da LAC para empreendimentos de pequeno risco.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, a decisão do presidente foi tomada em uma reunião na manhã desta quinta, e deve incluir vetos "robustos", mas centrados no que foi considerado como o pior da proposta e que possa levar a um aumento do desmatamento ou de desastres ambientais.

A ideia é discutir a proposta do governo com os líderes no Congresso, antes de enviá-la, já que a lei aprovada traz prazos para entrada em vigor das mudanças, o que dá um tempo para o governo negociar, disse a fonte.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Manchester United chega a acordo com RB Leipzig pela contratação de Benjamin Sesko

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Sistema de tribunais federais dos EUA sofre ataques cibernéticos recentes

Itália aprova a maior ponte suspensa do planeta: da Sicília ao continente

Trump nomeia assessor como governador interino para preencher vaga no Fed (Truth Social)

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

Milhares de mulheres indígenas marcham em Brasília às vésperas da COP30

Celebridades pedem à Alemanha que pare de enviar armas a Israel

Tottenham é goleado pelo Bayern de Munique (4-0) em amistoso antes da Supercopa da Uefa

Venezuela afirma ter impedido ataque com bomba em área comercial

Zelenskiy discute novo programa de empréstimo com chefe do FMI