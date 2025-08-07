Topo

Lucro da Smartfit cresce 32% no 2º tri, mantém previsão de aberturas

07/08/2025 08h34

(Reuters) - A rede de academias de ginástica Smartfit anunciou nesta quinta-feira lucro líquido recorrente de R$189 milhões no segundo trimestre, crescimento de 32% sobre o desempenho de um ano antes, com a base de clientes avançando 11%, de acordo com balanço de resultados.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$576 milhões, crescimento de 32% na base anual, porém com a margem caindo para 32,1% ante 32,2% no ano passado.

A empresa afirmou no balanço que a base de clientes em academias somou ao final de junho 5,15 milhões, e que a receita líquida subiu 32%, a R$1,79 bilhão.

O número de academias cresceu 19% ante o segundo trimestre do ano anterior, alcançando 1.818 unidades distribuídas por 15 países da América Latina.

A Smartfit disse que 289 academias foram adicionadas nos últimos 12 meses, e que "segue confiante" em cumprir a previsão de aberturas de 340 a 360 academias este ano.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

