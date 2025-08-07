Lojas Renner tem lucro líquido de R$ 404 mi no 2º tri, alta é de 28,4% ante 1 ano antes

A Lojas Renner registrou lucro líquido de R$ 404,5 milhões no segundo trimestre deste ano, resultado 28,4% superior ao obtido em igual período de 2024. O avanço reflete a combinação de forte desempenho no varejo de moda, melhora na rentabilidade e contribuição crescente da operação financeira da Realize CFI.

A receita líquida do varejo, por sua vez, somou R$ 3,6 bilhões no trimestre, alta de 18,5% na comparação anual. Enquanto a receita de vestuário subiu 20%, totalizando R$ 3,2 bilhões.

A varejista destacou que a performance foi beneficiada por temperaturas mais favoráveis neste inverno, com destaque para datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Namorados, além de maior participação de itens vendidos a preço cheio. "Esses ajustes repassaram o efeito da inflação nos custos e garantiram o adequado posicionamento da marca", afirmou a empresa em release de resultados.

O Ebitda total ajustado foi de R$ 891 milhões, um avanço de 32,9% em relação ao segundo trimestre de 2024. A margem Ebitda ajustada subiu 2,6 pontos porcentuais, para 24,4%. No varejo, o Ebitda ajustado cresceu 21,5%, para R$ 772,5 milhões, com expansão de margem para 21,2%.

A operação financeira da companhia também apresentou evolução significativa. O resultado da Realize CFI foi de R$ 118 milhões, influenciado por mudanças contábeis exigidas pela Resolução 4.966 do Banco Central, que aumentaram o reconhecimento de receita. Mesmo sem esses efeitos, o lucro da operação financeira teria crescido 68% sobre o ano anterior.

A companhia também destacou diluição de despesas operacionais e avanço contínuo em eficiência. O crescimento da receita por metro quadrado foi de 17,8%, reflexo da maior assertividade no abastecimento das lojas e de uma jornada de compras mais fluida e integrada. O GMV digital, por sua vez, cresceu 20,7% e atingiu 15,1% das vendas totais.

Com um caixa líquido de R$ 1,2 bilhão, a Renner segue investindo em modernização de lojas e tecnologia. No trimestre, foram aportados R$ 165,9 milhões, e a expectativa para o ano é de até R$ 850 milhões em investimentos, incluindo a abertura de até 37 novas unidades.