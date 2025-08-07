Lojas Renner tem lucro líquido 28,4% maior no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) -A Lojas Renner aumentou seu lucro líquido em 28,4% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$404,5 milhões, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia teve uma expansão de 32,9% na mesma base no segundo trimestre, para R$891 milhões, apoiado na alta de 18,5% da receita líquida de varejo, a R$3,65 bilhões.

O desempenho forte, disse a Renner, também se refletiu nos eventos de Dia das Mães e Namorados. No conceito de vendas em mesmas lojas, o aumento foi de 17,3%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$412 milhões e Ebitda de R$809 milhões para a empresa no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

Além da marca homônima da Renner, a Youcom, marca de moda jovem, apresentou crescimento de 21,7% na receita líquida, para R$140 milhões, enquanto a Camicado, focada em casa e decoração, atingiu receita de R$132,9 milhões, alta de 8,1% ano a ano.

"Nosso modelo de negócios ainda tem muito potencial a ser explorado e nossa prioridade é acelerar esta captura", afirmou o presidente-executivo da companhia, Fabio Faccio, em mensagem que acompanha o balanço.

"Temos uma posição de caixa de R$1,8 bilhão, o que nos permite investir em crescimento e capturar oportunidades adicionais."

