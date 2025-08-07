Líder do PT diz que vai pedir a cassação de deputados líderes de motim

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, declarou que irá pedir a cassação de vários deputados bolsonaristas que lideraram o motim pela anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8/1. O parlamentar falou sobre a decisão em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Essa turma tem que ser punida. Não dá para fazer tudo isso e passar a mão na cabeça como se não tivesse acontecido nada. Daqui a pouco a gente está fechando as peças onde nós vamos pedir a cassação de vários deputados que fizeram algo, que nós temos que repudiar. Eu não me lembro de algo parecido.

Houve a participação de 40 deputados naquela invasão, naquela ocupação da mesa. Só que nós estamos priorizando os que tiveram o papel mais importante nesse momento, em especial aqueles que tentaram impedir.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

O deputado disse também que o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que suspenderia quem o impedisse de assumir sua cadeira

O presidente de Hugo Motta teve uma reunião com os líderes e anunciou o seguinte: ia fazer a sessão a partir de 20h30 e o deputado que tentasse impedir ele de assumir a cadeira dele, esse deputado ia ser suspenso por seis meses.

Nós ali vimos claramente o deputado Marcel van Hattem, e temos outros que tentaram dificultar que o presidente da Câmara e a mesa diretora retomasse os trabalhos. Nós vamos priorizar esses.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

O parlamentar falou que pretende realizar uma investigação para investigar a conduta dos deputados no motim, relacionando como uma continuidade do processo golpista.

Agora a gente está querendo também fazer uma investigação fora da Justiça Comum, acabando aqui de estudar os cenários de entrar na PGR, para que seja investigado a conduta de cada um aqui no parlamento.

Quem de fato tentou impedir que a Câmara e o Senado realizassem seus trabalhos? Como eu falei que é continuidade de golpe, para mim isso aqui é aquele crime de atentado ao Estado democrata e direito. Então nós vamos entrar no conselho de ética na mesa com esse pedido de suspensão, mas é importante fazer uma investigação. Isso aqui é a continuidade de todo o processo golpista.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

