Kremlin diz que Putin e Trump se encontrarão nos próximos dias

07/08/2025 08h40

Por Gleb Bryanski e Mark Trevelyan

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão nos próximos dias, disse Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, nesta quinta-feira, no que seria a primeira cúpula entre os líderes dos dois países desde 2021.

O anúncio foi feito um dia depois que o enviado de Trump, Steve Witkoff, manteve conversações com Putin em busca de um avanço para acabar com a guerra na Ucrânia. Trump ameaçou com novas sanções contra a Rússia e os países que compram suas exportações se não houver acordo.

"Por sugestão do lado norte-americano, chegou-se essencialmente a um acordo para realizar uma reunião bilateral do mais alto nível nos próximos dias, ou seja, uma reunião entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump", disse Ushakov.

"Agora estamos iniciando os preparativos concretos junto com nossos pares norte-americanos", declarou ele à agência de notícias Interfax.

Ele disse que o local da cúpula havia sido acordado, mas seria anunciado mais tarde. Putin deve se reunir na quinta-feira com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, apontado por fontes anteriormente como um possível local.

Não houve nenhuma cúpula entre os líderes dos EUA e da Rússia desde que Putin e Joe Biden se reuniram em Genebra em junho de 2021. A Rússia entrou em guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, mergulhando as relações em uma crise profunda.

Trump buscou reanimar as relações com a Rússia e tentar acabar com a guerra, embora em seus comentários públicos ele tenha oscilado entre a admiração e a crítica contundente a Putin.

