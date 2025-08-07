Topo

Kremlin anuncia reunião entre Trump e Putin 'nos próximos dias'

07/08/2025 05h09

Donald Trump e Vladimir Putin pretendem se reunir "nos próximos dias" e os preparativos para o encontro de cúpula já começaram, afirmou nesta quinta-feira (7) o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais de notícias do país.

"Por sugestão da parte americana, alcançamos um acordo de princípio para organizar uma reunião bilateral nos próximos dias", declarou Ushakov.

"Estamos começando a trabalhar nos detalhes ao lado de nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "Estabelecemos como meta a próxima semana", acrescentou.

A reunião seria a primeira entre um presidente americano em exercício e o presidente russo desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra em junho de 2021.

O anúncio acontece um dia após a reunião do enviado americano Steve Witkoff com Putin em Moscou, como parte da tentativa de Trump de negociar o fim da ofensiva militar russa na Ucrânia. 

Witkoff propôs uma reunião trilateral que também incluiria o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, mas a Rússia não respondeu à proposta, disse Ushakov.

"A parte russa deixou completamente sem comentários esta opção", indicou.

