Kepler Weber aumenta participação na Prócer com compra de ações por R$ 5,7 mi

São Paulo

07/08/2025 10h51

São Paulo, 7 - A Kepler Weber anunciou, na quarta-feira, 6, a efetivação da compra de 8.962 ações ordinárias da Procer Automação S.A., sua controlada especializada em soluções digitais para armazenagem de grãos. O valor da operação foi de R$ 5,7 milhões. "A aquisição reforça a posição da Kepler Weber na direção das atividades sociais da Procer, orientando o funcionamento dos órgãos da companhia", informou a empresa em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Segundo a Kepler, a compra foi feita "de um dos acionistas fundadores da Procer", e decorre do Contrato de Investimento, de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado em 2022. A companhia informou a finalização da operação, após o pagamento e a consequente transferência das ações. Ainda conforme o documento, "o preço da compra não constitui investimento relevante, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas".A Procer havia se tornado controlada da Kepler em março de 2023, quando a companhia adquiriu 50% mais uma ação. A nova transação amplia a participação da Kepler na empresa catarinense, responsável pela tecnologia de monitoramento em tempo real de aproximadamente 60 milhões de toneladas de grãos. A plataforma conecta cerca de duas mil unidades armazenadoras, com uma base de mais de 1.500 clientes.Em maio, a Procer firmou uma parceria com a XP Investimentos para a oferta de soluções financeiras personalizadas aos produtores, com uso dos dados operacionais gerados pela plataforma. O projeto-piloto foi realizado em Santa Catarina com cinco clientes e, segundo simulações internas, o acordo pode elevar em mais de 20% o lucro líquido anual da subsidiária.O movimento integra as diretrizes do 'Plano 2030' da Kepler Weber, que tem como meta ampliar a diversificação do negócio, com maior presença digital e oferta de serviços fora do core business tradicional. Segundo dados da empresa, 37% do faturamento atual já vem de áreas além da fabricação de equipamentos de armazenagem.

