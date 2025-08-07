Topo

Justiça do DF manda para Toffoli investigação que afastou cúpula do INSS

O ministro Dias Toffoli, durante sessão no STF - Ton Molina /Fotoarena/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

07/08/2025 05h30

A Justiça Federal em Brasília enviou para o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), todos os documentos da investigação da Operação Sem Desconto, que derrubou a cúpula do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e apontou suspeitas de pagamento de propina a ex-dirigentes do órgão.

O que aconteceu

A decisão é do dia 2 de agosto, mas está sob sigilo. A principal investigação sobre fraudes no INSS estava na 15ª Vara Federal de Brasília e agora foi compartilhada com o Supremo, atendendo a uma ordem de Toffoli. Como revelou a Piauí, o ministro pediu o compartilhamento para avaliar se há nas investigações material que possa envolver pessoas com foro privilegiado.

Investigações estão paradas. A Justiça Federal recebeu o pedido do STF em 12 de junho. Segundo apurou o UOL, o caso já estava com as investigações paradas desde então.

Além deste inquérito principal, há pelo menos outras 12 investigações em andamento. A PF (Polícia Federal) apura suspeitas de fraudes em cinco estados: São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Sergipe e Minas Gerais. A investigação envolvendo a cúpula do órgão ficou centralizada em Brasília.

Inquérito derrubou cúpula do INSS

A investigação compartilhada com o STF atinge o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto e outros quatro dirigentes. Como revelou o UOL, a PF identificou que três servidores do órgão receberam, por meio de intermediários, R$ 17,5 milhões de CNPJs investigados por envolvimento no esquema de fraudes com aposentados.

Para os investigadores, esse montante seria propina. A PF não acusou Stefanutto de receber propina, apenas os demais dirigentes que atuaram com ele para liberar descontos em folha de entidades suspeitas de fraudes. Stefanutto nega as acusações da investigação e disse em entrevista à Folha de S.Paulo que nenhum ato seu foi tomado para receber "agrados".

Não havendo dúvida sobre a possibilidade de uma prova que foi produzida em um processo seja compartilhada para ser utilizada em outra, inclusive procedimentos administrativos, mesmo que contenham informações acobertadas pelo sigilo, determino o compartilhamento dos presentes autos, bem como os associados, com o STF.
Frederico Botelho Viana, juiz da 15ª Vara Federal no DF, em decisão que compartilhou investigação com o STF

