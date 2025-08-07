Julho de 2025 foi o terceiro mês mais quente da história, dizem cientistas

O mês de julho de 2025 teve temperaturas extremas, chuvas fatais e alertas sobre o agravamento da crise climática, resultando no terceiro mais quente da história.

O que aconteceu

Calor extremo superou 50 °C em países como Iraque, Turquia e regiões do Golfo. A média do ar na superfície da Terra em julho chegou a 16,68?°C, ficando 0,45?°C acima da média histórica entre 1991 e 2020.

Chuvas torrenciais causaram mortes. Eventos climáticos extremos deixaram centenas de mortos na China e no Paquistão. A combinação de calor intenso e desastres naturais reforça os alertas da comunidade científica.

Variação da temperatura em julho de 2025 em relação à média para o mês (entre 1991 e 2020) Imagem: Copernicus Climate Change Service /ECMWF

Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia, a sequência de recordes iniciada em 2023 chegou ao fim. Ainda assim, julho de 2025 manteve temperaturas muito acima da média.

Mudanças climáticas continuam em curso. "Isso não significa que as mudanças climáticas pararam", afirmou Carlo Buontempo, diretor do Copernicus. Em comparação com os níveis pré-industriais, julho ficou 1,25?°C mais quente.

Continuamos a testemunhar os efeitos de um mundo cada vez mais quente em eventos como ondas de calor extremo e enchentes catastróficas em julho. Carlo Buontempo em comunicado

Europa também sentiu os efeitos. No continente europeu, julho foi o quarto mais quente da história, com temperatura média 1,30?°C acima da registrada entre 1991 e 2020.

Combustíveis fósseis são os vilões. O principal fator apontado para o aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis. Especialistas alertam para a necessidade urgente de reduzir emissões e estabilizar gases de efeito estufa.

Temperatura dos oceanos ficou 0,12ºC abaixo do recorde de julho de 2023. A média das águas foi de 20,77ºC, o terceiro maior valor registrado para o mês.

Mar da Noruega e partes do Mar do Norte nunca estiveram tão quentes. Uma ampla área do oeste do Atlântico Norte e oeste do Pacífico Norte também tiveram recordes.

Desgelo permanece

Extensão do gelo marinho no Ártico teve o segundo menor valor para julho nos últimos 47 anos. A dimensão ficou 10% abaixo da média, praticamente empatado com 2012 e 2021.

Resultado foi minimamente melhor na Antártica. A extensão do gelo marinho por lá ficou 8% abaixo da média, ocupando o terceiro menor nível já registrado para o mês. O resultado é bem diferente dos dados de 2023 (-15%) e 2024 (-11%) para o mesmo mês.

Europa teve áreas com mais chuva. A precipitação ficou acima da média na maior parte da Europa Central, norte da França, leste do Reino Unido, sul da Irlanda, sul da Escandinávia, regiões do nordeste da Europa, norte da Itália e costas do norte do Adriático, norte da Islândia, leste da Espanha e oeste da Rússia.

O restante do velho continente, porém, foi mais seco. Chuva ficou abaixo da média, especialmente, em grande parte da Península Escandinava, Grécia, Balcãs, costas do Mar Negro e sul da França. Muitas regiões sofreram incêndios florestais.

Período de secura ficou acima da média em partes dos EUA e Canadá. O mesmo aconteceu no leste da África, na Península Arábica, na Ásia Central, em todo o Planalto Tibetano, no extremo leste da Ásia e no Japão, na maior parte da Austrália e no sul da África, bem como em grande parte da América do Sul extratropical.

Muitas regiões sofreram inundações no mundo. As condições mais úmidas do que a média foram observadas no leste e centro-sul dos EUA, no norte do México, no norte do subcontinente indiano, em várias regiões da China e no extremo leste da Rússia.

Sobre os dados

Desde quando há registros de temperaturas? Os registros de medições de temperatura estão disponíveis apenas até um determinado ponto no passado e se tornam mais escassos à medida que se recua no tempo. Dentre os conjuntos de dados que fornecem uma estimativa global da temperatura do ar na superfície, alguns incluem registros de 1850. O Copernicus trabalha com dados disponíveis desde 1950.

O que é o período pré-industrial e por que às vezes é chamado assim? Para a temperatura média global, também é comum citar o período pré-industrial, quando se intensificaram as emissões de CO2 devido ao uso de combustíveis fósseis. Esse período é usado como referência nas metas do Acordo de Paris, cujo objetivo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitá-lo a 1,5°C. No Acordo de Paris, não há uma definição estrita do período pré-industrial, no entanto, o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) sugere o uso do período de 1850 a 1900 em seu relatório "Aquecimento global de 1,5°C", de 2018.

Por que se usa o período de 1991-2020 como referência? Como o clima varia de ano para ano, os climatologistas usam um período de referência padrão de 30 anos para coletar as médias de temperaturas e outras variáveis relacionadas ao clima. Essas médias climáticas de 30 anos são chamadas de "normais climáticas" e podem ser usadas para calcular níveis locais, nacionais ou globais. O último período de 30 anos, conforme definido pela OMM (Organização Meteorológica Mundial), é 1991-2020.