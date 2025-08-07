Topo

Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

07/08/2025 17h58

Por Jack Queen

(Reuters) - Uma juíza federal suspendeu temporariamente nesta quinta-feira a construção de um novo centro de detenção de imigrantes na Flórida, apelidado de "Alligator Alcatraz" (Alcatraz dos Jacarés), enquanto se desenrola uma ação judicial sobre seu impacto ambiental.

Em uma audiência em Miami, a juíza distrital Kathleen Williams bloqueou novas construções no local, em Everglades, na Flórida, até 12 de agosto, mas não suspendeu as operações nem interferiu no trabalho dos funcionários do local. Esperava-se que Williams emitisse uma ordem por escrito ainda nesta quinta-feira.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA não respondeu imediatamente a um email solicitando comentários sobre a decisão.

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a rápida construção da instalação, que fica a 60 km de Miami, em um vasto pântano subtropical repleto de jacarés, crocodilos e serpentes pítons.

O presidente republicano invocou esse temível imaginário à medida que avança com políticas rígidas de fiscalização da imigração e deportações em massa.

Em ações judiciais, grupos ambientalistas afirmaram que a construção no local ameaça o frágil ecossistema do pântano e viola as leis de proteção ambiental.

(Reportagem de Bhargav Acharya, Ismail Shakil, Jack Queen e Tom Hals)

