Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio

Alexandre de Moraes, ministro do STF, acompanhou Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena - Leco Viana/TheNews2/Estadão Conteúdo
Alexandre de Moraes, ministro do STF, acompanhou Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena Imagem: Leco Viana/TheNews2/Estadão Conteúdo
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 20h41Atualizada em 07/08/2025 20h41

O jornal O Estado de S. Paulo demitiu o fotógrafo Alex Silva uma semana após ele ter registrado o gesto obsceno do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em um jogo do Corinthians.

O que aconteceu

Silva afirmou ao UOL que foi demitido sem "darem justificativa". "Fica um ponto de interrogação. Você é demitido sem te darem uma justificativa mais concreto. O editor chega e fala: 'O RH mandou te demitir'. Você pergunta qual o motivo, daí falam em mudança."

Com 23 anos de jornal, o fotógrafo lamentou a demissão. "Fiquei muito triste.. A empresa é muito boa, não tenho do que reclamar, mas fico triste com a atitude das pessoas que estão lá."

Quando registrou o gesto obsceno de Moraes, Silva diz que não esperava a repercussão que teve. "Quando mandei a foto, não achei que teria tanta repercussão. No intervalo, um colega falou: 'Sua foto está em todos os sites'."

Encerramento do vínculo com Silva já estava "planejado com antecedência", afirmou o jornal. "Faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos", disse o veículo em nota.

Associar a demissão do fotógrafo com a foto de Moraes não tem "lógica", diz a empresa. "A imagem em questão foi considerada de relevante valor jornalístico pelo Estadão. Não à toa, foi publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo. Permaneceu na home durante toda o dia seguinte e também foi publicada em espaço importante na edição impressa. O jornal ainda pautou uma reportagem para informar ao público o contexto em que a imagem tinha sido obtida."

O Estadão jamais abrirá mão de seu compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial.
O Estado de São Paulo, em nota publicada

