João Fonseca estreia com vitória de virada sobre chinês em Cincinnati

Bia Haddad estreia sábado (9)

Cabeça de chave 18 na chave de simples feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia, de 29 anos, estreará direto na segunda rodada, no próximo sábado (9), ainda sem horário definido. Número 21 do mundo, Bia terá pela frente a alemã Greet Minnen (87ª), de 19 anos. A adversária soma dois títulos este ano (WTA 250 de Rabat e WTA 250 de Eastbourne) e já surpreendeu tenistas renomadas como a britânica Emma Raducanu e a tunisiana Ons Jabeur.

A atuação de Bia tem oscilado na temporada. Na semana passada, a paulista foi eliminada na estreia do WTA 100 de Montreal, ao ser surpreendida pela holandesa Susan Lamens (64ª). Antes, no Torneio de Wimbledon, ela se despediu do da grama londrina na segunda rodada. Já na disputa de duplas, a brasileira foi campeã do WTA 250 de Nottingham (Reino Unido), ao lado da alemã Laura Siegemund.

Duplas com brasileiros

As chaves de duplas ainda serão sorteadas, mas já é certa a participação da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria).

Já Marcelo Melo competirá ao lado do alemão Alexander Zverev. Em 2016, Melo foi campeão de duplas em Cincinnati quando jogava em parceria com o croata Ivan Dodig.