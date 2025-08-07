Topo

Notícias

João Fonseca estreia com vitória de virada sobre chinês em Cincinnati

07/08/2025 17h19

Bia Haddad estreia sábado (9)

Cabeça de chave 18 na chave de simples feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia, de 29 anos, estreará direto na segunda rodada, no próximo sábado (9), ainda sem horário definido. Número 21 do mundo, Bia terá pela frente a alemã Greet Minnen (87ª), de 19 anos. A adversária soma dois títulos este ano (WTA 250 de Rabat e WTA 250 de Eastbourne) e já surpreendeu tenistas renomadas como a britânica Emma Raducanu e a tunisiana Ons Jabeur.

Bia Haddad, de 29 anos, estreia sábado (9) na chave de simples feminina do Masters de Cincinnati contra a alemã Greet Minnen (87ª), de 19 anos - WTA/Divulgação

A atuação de Bia tem oscilado na temporada. Na semana passada, a paulista foi eliminada na estreia do WTA 100 de Montreal, ao ser surpreendida pela holandesa Susan Lamens (64ª).  Antes, no Torneio de Wimbledon, ela se despediu do da grama londrina na segunda rodada. Já na disputa de duplas, a brasileira foi campeã do WTA 250 de Nottingham (Reino Unido), ao lado da alemã Laura Siegemund.

Duplas com brasileiros

As chaves de duplas ainda serão sorteadas, mas já é certa a participação da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria). 

Já Marcelo Melo competirá ao lado do alemão Alexander Zverev. Em 2016, Melo foi campeão de duplas em Cincinnati quando jogava em parceria com o croata Ivan Dodig.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Venus Williams cai na 1ª rodada do WTA 1000 de Cincinnati

Líder do PT diz que vai pedir a cassação de deputados líderes de motim

Morador de rua chorou e colocou mãos na cabeça antes de ser executado por PMs no centro de SP

Motta descarta possibilidade de Eduardo exercer mandato nos EUA

Petróleo volta a fechar em queda ante possível cúpula Trump-Putin

'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet

Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná

Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Trump diz estar pronto para se encontrar com Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro