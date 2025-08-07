Topo

Notícias

Japão corta previsão de crescimento por tarifas dos EUA e consumo mais fraco

07/08/2025 09h28

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão reduziu nesta quinta-feira sua previsão de crescimento para este ano fiscal uma vez que as tarifas dos Estados Unidos reduzem os gastos de capital e a inflação persistente pesa sobre o consumo privado, ameaçando a frágil recuperação econômica.

Em estimativas revisadas apresentadas em uma reunião do principal conselho econômico do Japão, o governo reduziu sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto ajustado pela inflação para o ano que se encerra em março de 2026 para 0,7%, em comparação com 1,2% projetado em janeiro.

A nova previsão, ainda acima das estimativas do setor privado de expansão de 0,5%, reflete as preocupações de que as tarifas dos EUA tornarão as empresas japonesas mais cautelosas em relação aos gastos de capital e reduzirão as exportações, ambos os principais motores do crescimento econômico do Japão.

A perspectiva para o consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, também foi reduzida, já que a inflação continua a pressionar as famílias.

Os membros do setor privado do conselho econômico advertiram que a inflação poderia reduzir ainda mais os gastos dos consumidores se acelerar.

"O Banco do Japão deve prosseguir com sua missão de estabilidade de preços e cumprir de forma sustentável e estável sua meta de inflação de 2%", disseram os membros.

Para o próximo ano fiscal, a partir de abril, o governo projetou que o crescimento aumentará ligeiramente para 0,9%, mantendo sua visão de que a economia sustentará uma recuperação liderada pela demanda doméstica, já que prevê que o crescimento dos salários superará a inflação e impulsionará o consumo privado.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)

