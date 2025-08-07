Itália aprova a maior ponte suspensa do planeta: da Sicília ao continente

O governo da Itália aprovou oficialmente ontem a construção da maior ponte suspensa do mundo. A estrutura vai ligar a ilha da Sicília ao continente, atravessando o Estreito de Messina, no sul do país.

O que aconteceu

Com 3,7 km de extensão total, a ponte terá um vão central de 3.300 metros, sem pilares no meio. A estrutura será sustentada por cabos presos a torres de 400 metros de altura. Quando pronta, será a ponte suspensa com o maior vão do mundo.

A construção é uma prioridade do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. O orçamento previsto é de 13,5 bilhões de euros (cerca de R$ 86 bilhões), com conclusão estimada para 2032.

A ponte deve gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Segundo a Companhia do Estreito de Messina, os primeiros trabalhos envolvem estudos geológicos e desapropriações.

O projeto existe desde os anos 1960, mas só agora recebeu sinal verde definitivo. A autorização foi emitida pelo CIPESS (Comitê Interministerial de Planejamento Econômico e Desenvolvimento Sustentável).

O consórcio internacional Eurolink, liderado pela construtora italiana Webuild, venceu a licitação. Também participam do projeto empresas com histórico em grandes obras, como a espanhola Sacyr e a japonesa IHI.

O governo argumenta que a ponte vai facilitar o transporte entre o norte e o sul da Itália. A estrutura diminuiria a dependência das balsas e impulsionando o turismo, a economia e a logística da região — especialmente na Sicília, historicamente uma das áreas mais pobres do país.

Apesar do otimismo do governo, o projeto é alvo de críticas. Ambientalistas e grupos locais apontam risco à biodiversidade marinha da região e apresentaram queixas formais à União Europeia.

Há também preocupação com os riscos sísmicos. A região do Estreito de Messina está entre duas placas tectônicas — e com a possibilidade de corrupção ou infiltração da máfia nos contratos.

Parte da população teme que a obra nunca seja concluída, como já ocorreu com outros megaprojetos no país. Críticos ainda questionam se o investimento bilionário não poderia ser melhor aplicado em outras áreas, como transporte público e serviços básicos.

*Com informações de reportagem publicada em 06/08/2025