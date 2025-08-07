Topo

'Irmão do Mounjaro': remédio oral promove perda de até 12 kg, mostra estudo

Um comprimido para emagrecer pode se tornar uma alternativa aos medicamentos injetáveis usados atualmente para tratar a obesidade. A farmacêutica Eli Lilly divulgou hoje os resultados de um estudo que testou a orforgliprona, um remédio experimental de uso oral, e os dados são promissores. Na dose mais alta do medicamento, a perda de peso média chegou a 12,4 kg.

O que aconteceu

Estudo de fase 3 durou cerca de 1 ano e meio. ATTAIN-1 é um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo (modelo considerado padrão-ouro em pesquisas científicas). Todos os participantes seguiram orientações de alimentação saudável e atividade física, além de receberem o comprimido com diferentes doses ou um placebo (sem princípio ativo).

Dose mais alta (36 mg) do remédio teve resultados expressivos. A perda de peso média foi 12,4 kg. Depois de 72 semanas, 59,6% das pessoas perderam mais de 10% do peso corporal; e 39,6% perderam mais de 15%.

  • 6 mg: -7,8% | -8 kg
  • 12 mg: -9,3% | -9,4 kg
  • 36 mg: -12,4% | -12,4 kg
  • Placebo: -0,9% | -1 kg

Estudo teve 3.127 adultos com obesidade ou sobrepeso. Todos sem diabetes, mas com problemas de saúde relacionados ao peso (como pressão alta, colesterol alto ou apneia do sono). O estudo aconteceu em: EUA, Brasil, China, Índia, Japão, Coreia, Porto Rico, Eslováquia, Espanha e Taiwan.

Orforgliprona é um medicamento em forma de comprimido, tomado uma vez por dia. Ele atua no corpo imitando um hormônio chamado GLP-1, que ajuda a controlar a fome, reduzir o peso e melhorar o metabolismo —assim como Ozempic, Mounjaro, da Novo Nordisk, e Mounjaro, da própria Lilly, estes três injetáveis. Este pode ser a primeira versão oral dessa classe com alta eficácia.

Estudo de fase 3 é a última etapa antes de um remédio ser aprovado por agências reguladoras. Nessa fase, os cientistas avaliam se o medicamento realmente funciona e se é seguro quando usado por um grande número de pessoas. É uma etapa crucial: se os resultados forem positivos, o remédio pode ser enviado para aprovação e, futuramente, chegar ao mercado.

Remédio beneficiou outras condições de saúde. Além de ajudar a emagrecer, a orforgliprona também melhorou vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, como: redução do colesterol "ruim" (não-HDL); queda nos triglicerídeos; diminuição da pressão arterial; menor inflamação no corpo (queda de 47,7% em um marcador chamado proteína C-reativa).

Efeitos colaterais foram similares aos de remédios da mesma classe. Os mais comuns foram: náusea (até 35,9%); constipação (até 29,8%); diarreia (até 23,1%); vômitos (até 24%); má digestão (até 16,2%). A maioria dos casos foi considerada leve ou moderada, e menos de 11% dos participantes pararam o tratamento por causa desses efeitos.

Lilly deve enviar o pedido de aprovação da orforgliprona até o final de 2025. Se aprovada, poderá ser uma alternativa mais prática aos remédios injetáveis, ajudando quem tem dificuldade com agulhas ou quer mais conveniência no tratamento.

Obesidade é um problema de saúde pública mundial, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas. Ter novas opções de tratamento pode ajudar médicos e pacientes a encontrarem abordagens mais eficazes e personalizadas.

