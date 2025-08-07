Incêndio na França segue ativo após queimar 17 mil hectares

Topo

07/08/2025 07h47

Bombeiros trabalhavam nesta quinta-feira para estabilizar o incêndio que queimou 17.000 hectares no sul da França em três dias, descrito pelo primeiro-ministro François Bayrou como uma "catástrofe de magnitude sem precedentes". 

Este incêndio florestal, que começou na terça-feira em uma área montanhosa perto da cidade de Narbonne, é o maior registrado na França neste verão europeu. Até agora, deixou uma mulher morta e danificou 36 casas. 

"O objetivo é estabilizá-lo nesta quinta-feira", disse Christophe Magny, chefe dos bombeiros do departamento de Aude. As autoridades mobilizaram 2.000 agentes para extinguir o incêndio. 

Após se espalhar rapidamente nos primeiros dias, seu avanço diminuiu desde a noite passada, mas os bombeiros alertam que pode se intensificar novamente esta manhã, quando são esperadas rajadas de vento de até 40 km/h. 

"Nossa estratégia é agir com rapidez e firmeza antes que o vento aumente", afirmaram os bombeiros de Aude. O coronel Magny destacou que temperaturas de 32°C são esperadas durante a tarde. 

Além da mulher de 65 anos que morreu em sua casa em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 13 pessoas ficaram feridas, incluindo onze bombeiros, segundo o ministro do Interior, Bruno Retailleau. 

"Estávamos com muito medo. O fogo chegou muito rápido", disse Bruno Zubieta, vice-prefeito de Villesèque-des-Corbières. "As chamas nos cercaram (...) Estávamos sozinhos no mundo", acrescentou. 

Quinze municípios foram afetados pelo incêndio, que continua ativo em diversas áreas. As autoridades mobilizaram recursos aéreos, como hidroaviões, que trabalharão "24 horas por dia", segundo os bombeiros. 

O primeiro-ministro atribuiu o incêndio de quarta-feira à "mudança climática" e à "seca". Os 9.000 incêndios registrados até meados de julho na França queimaram 15.000 hectares, segundo autoridades. 

A Justiça abriu uma investigação para determinar a causa do incêndio, mas, por enquanto, nenhuma pista está sendo priorizada. Bayrou mencionou que o incêndio pode ter começado na beira da estrada.

