IGP-DI tem queda menor que a esperada de 0,07% em julho, diz FGV

07/08/2025 08h43

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,07% em julho, ante queda de 1,80% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

A queda no indicador foi menor do que a expectativa apontada em pesquisa Reuters de deflação de 0,18%. Em 12 meses, o índice registra avanço de 2,91%, mostraram os dados divulgados pela FGV.

"Os preços ao produtor registraram queda menos intensa em julho, com destaque para matérias-primas brutas como minério de ferro e soja. Os preços ao consumidor foram impactados principalmente pelos reajustes nos jogos lotéricos e pelas tarifas de energia elétrica", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do índice, teve queda de 0,34% em julho, bem abaixo da deflação de 2,72% registrada em junho. O minério de ferro passou a registrar aumento de 5,37%, ante queda de 6,96% em junho, e a soja em grão subiu 1,27% ante avanço de 0,66% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), com peso de 30% no índice geral, fechou julho com alta de 0,37%, ante elevação de 0,16% no mês anterior. O jogo lotérico subiu 13,26%, ante estabilidade no mês anterior.

Por fim, o Índice Nacional de Construção Civil (INCC-DI), que responde por 10% do índice, subiu 0,91% em julho, contra 0,69% em junho, com destaque para a alta de 13,34% de tubos e conexões de PVC, ante aumento de 0,78% no mês anterior.

"O INCC subiu puxado pelo encarecimento de produtos de PVC, reflexo direto do aumento das tarifas de importação de resinas, destacando tubos, conexões e eletrodutos como os itens que mais pressionaram o índice da construção civil", completou o economista do FGV IBRE.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

(Reportagem de Eduardo Simões)

