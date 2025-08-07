Topo

IGP-DI de julho cai 0,07%, ante queda de 1,80% em junho, revela FGV

07/08/2025 08h29

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,07% em julho, após uma redução de 1,80% em junho, divulgou nesta quinta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou acima da mediana das Projeções Broadcast, de retração de 0,15%, com intervalo entre redução de 0,64% a avanço de 0,11%.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma recuo de 1,82% no ano e avanço de 2,91% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma redução de 0,34% em julho, ante um recuo de 2,72% em junho. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,37% em julho, após aumento de 0,16% em junho. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,91% em julho, depois da alta de 0,69% em junho.

O período de coleta de preços para o índice de julho foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de julho subiu 0,33%, após a elevação de 0,32% registrada em junho. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 2,95% no ano e aumento de 4,55% em 12 meses.

