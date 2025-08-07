Ibovespa opera em alta firme com exterior e balanços positivos

O Índice Bovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios nesta quinta-feira, 7, e superou a resistência dos 135 mil, chegando a colocar em teste a dos 136 mil pontos. A valorização do principal índice da B3 é atribuída pelos analistas a fatores internos e externos, como o bom humor com balanços corporativos e a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que beneficia os mercados de risco como um todo.

"Em continuidade do que vimos ontem, temos recuperação do índice, apesar do cenário ainda incerto e volátil. Pelo menos por ora, os mercados observam o lado positivo do balanço de riscos, com balanços positivos, dólar enfraquecido e expectativa de redução de juros nos EUA", disse Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

De acordo com Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, a perspectiva de corte dos juros nos Estados Unidos prevalece nos mercados internacionais, mesmo que o ambiente de incertezas não tenha se dissipado. "A economia americana está sofrendo em termos de atividade econômica, como mostrou o payroll, que veio fraco. E os EUA preferem lidar com inflação do que com recessão técnica. Nesse ambiente, a ferramenta do CME Group mostra que a probabilidade de corte já na reunião do Fed de setembro é de 91%. Ou seja, o corte é dado como certo", afirma.

Os reflexos desse cenário para o Brasil, explica Oliveira, ocorrem porque um corte de juros mais profundo nos EUA pode trazer redução da taxa Selic mais rápido no Brasil. "Ajuda a desinflacionar o mundo, enquanto a guerra tarifária pode inflacionar o mundo", diz.

Quanto ao imbróglio político, que inclui pressões e protestos no Congresso, a analista da Rico afirma que o mais importante agora é acompanhar se haverá prejuízo de votações relevantes nas Casas. "Embora o cenário ainda seja de volatilidade, do ponto de vista técnico, o Ibovespa está em uma região bastante interessante, onde haveria espaço inclusive para voltar a testar as regiões dos 137 mil, 140 mil pontos", afirma.

Às 11h12, o Ibovespa tinha 135.803,18 pontos, em alta de 0,94%. Na máxima do dia, o indicador chegou aos 136.255,56 pontos (+1,27%).