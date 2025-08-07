Ibovespa fecha em alta com balanços sob holofotes; Eletrobras dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, superando os 137 mil pontos no melhor momento, em meio à repercussão de uma bateria de balanços corporativos, com Eletrobras entre os destaques com salto de mais de 9% após divulgar lucro bilionário e anunciar dividendo intermediário.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 1,48%, para 136.527,61 pontos, após marcar 137.007,28 pontos na máxima e 134.533,45 pontos na mínima do pregão. O volume financeiro somou R$23,95 bilhões.

De acordo com o analista-chefe da Levante Inside Corp, Eduardo Rahal, o mercado brasileiro refletiu o ambiente global mais construtivo para emergentes, mas sobretudo a temporada de resultados domésticos, "que até aqui tem surpreendido positivamente".

Uma nova leva de balanços está prevista para o final do dia, incluindo os resultados de Petrobras, B3, Assaí, Lojas Renner, Azzas 2154, Petz, Vivara, Rumo, entre outros.

No exterior, Wall Street começou a sessão com viés positivo, mas perdeu o fôlego, com o S&P 500 fechando com variação negativa de 0,08%, enquanto o Dow Jones caiu 0,51%. O Nasdaq encerrou com acréscimo de 0,35%

DESTAQUES

- ELETROBRAS ON saltou 9,47% e ELETROBRAS PNB disparou 9,6%, após divulgar lucro líquido ajustado de R$1,47 bilhão no segundo trimestre, 43,3% superior ao lucro ajustado registrado no mesmo período do ano passado. O conselho de administração da elétrica também aprovou a distribuição de R$4 bilhões aos acionistas na forma de dividendos intermediários.

- SMARTFIT ON avançou 7,8%, após a rede de academias de ginástica divulgar lucro líquido recorrente de R$189 milhões no segundo trimestre, crescimento de 32% sobre o desempenho de um ano antes, com a base de clientes avançando 11%. A companhia disse que "segue confiante" em cumprir a previsão de aberturas de 340 a 360 academias este ano.

- SUZANO ON valorizou-se 4,88%, em meio à análise do balanço do segundo trimestre, com lucro líquido de R$5,01 bilhões, bem como aumento da projeção de investimento da companhia para o ano em cerca de 7%. A Suzano também está avisando a clientes da Ásia, incluindo China, sobre aumento de US$20 por tonelada no preço da celulose para agosto.

- REDE D'OR ON fechou em alta de 4,42%, tendo no radar resultado do segundo trimestre com lucro líquido de R$1,05 bilhão, em desempenho um pouco acima do esperado por analistas. A administração da companhia reforçou sobre oportunidades de expansão de margem nos hospitais em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, conforme a equipe do UBS BB.

- HYPERA ON caiu 3,74%, após o balanço da farmacêutica mostrar lucro de operações continuadas de R$426 milhões no segundo trimestre, queda de 13,4% sobre um ano antes. Executivos da companhia afirmaram que o foco no curto prazo é reduzir endividamento e que a empresa está trabalhando para lançar medicamento de semaglutida quando a patente cair.

- BRASKEM PNA fechou em queda de 1,53%, renovando mínima em quase 10 anos no pior momento, após a maior petroquímica da América Latina reportar piora no resultado operacional no segundo trimestre, com nova queima de caixa. A companhia também negou planos de se desfazer de ativos nos EUA, citando que são parte integral da sua estratégia.

- PETROBRAS PN avançou 0,56% antes da divulgação do balanço do segundo trimestre após o fechamento do mercado, que deve vir acompanhado de anúncio sobre dividendos. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent, usado como referência pela estatal, fechou com declínio de 0,69%. PETROBRAS ON subiu 0,71.

- VALE ON fechou em alta de 0,63%, descolada da fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com declínio de 0,25%. No setor, CSN ON subiu 1,25%, USIMINAS PNA avançou 1,37% e GERDAU PN terminou com elevação de 1,31%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,77%, com bancos como um todo no azul no Ibovespa. SANTANDER BRASIL UNIT fechou em alta de 1,22%, BRADESCO PN avançou 0,77%, BANCO DO BRASIL ON registrou elevação de 1,12% e BTG PACTUAL UNIT valorizou-se 1,18%.

- QUALICORP ON, que não faz parte da carteira teórica do Ibovespa, disparou 10,3%, após seu conselho de administração aprovar a venda de toda participação da companhia na Gama Saúde, especializada na oferta de planos coletivos administrados, por R$163,9 milhões.