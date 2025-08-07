Ibovespa abre com viés positivo em meio a bateria de balanços

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta quinta-feira, em meio a uma bateria de resultados corporativos, entre eles os números de Suzano, Rede D'Or e Eletrobras, enquanto uma nova leva sai após o fechamento do pregão, incluindo Petrobras.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,16%, a 134.755,22 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, mostrava acréscimo de 0,42%.

(Por Paula Arend Laier)