Motta marca sessão para as 12h de hoje, após retomar cadeira de motim bolsonarista

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, consegue abrir sessão após bloqueio bolsonarista que durou horas - Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, consegue abrir sessão após bloqueio bolsonarista que durou horas Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

07/08/2025 10h23

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para hoje uma sessão a partir das 12h. O agendamento ocorre na manhã seguinte à retomada, pelo deputado, da sua cadeira na Mesa do plenário da Casa, que estava ocupada por bolsonaristas desde a terça-feira

Motta voltou a se sentar na cadeira de presidente da Câmara após as 22h20 de ontem, com quase duas horas de atraso em relação ao horário marcado para a sessão, 20h30. O presidente da Casa teve que atravessar uma multidão de deputados da oposição, que se aglomeravam em torno da Mesa.

A travessia foi feita com dificuldade, com Motta cercado por aliados de primeira hora, como os líderes Dr. Luizinho (PP) e Isnaldo Bulhões (MDB). Após certa resistência, o deputado Marcos Pollon (PL-RS) se levantou da cadeira da presidência e deputados do Centrão chegaram a segurá-la até que Motta se sentasse.

Em discurso, o presidente da Câmara disse que a ação da oposição "não foi boa" para a Casa. Afirmou ser necessário priorizar pautas para o país, e não "pautas pessoais ou eleitoreiras". O deputado também indicou que chamaria uma sessão plenária "oportunamente".

Na terça, oposicionistas anunciaram um "pacote da paz" para "abrandar" a relação entre os Três Poderes, após a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Compõem o pacote uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado.

A pauta da sessão desta tarde ainda será divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Quando Motta convocou a sessão desta quarta à noite, após reunião de líderes, a pauta publicada foi a de processos remanescentes, incluindo uma Medida Provisória que cria um programa visando diminuir a fila do INSS.

