Topo

Notícias

Holanda descarta reconhecimento do Estado palestino por enquanto

07/08/2025 15h33

AMSTERDÃ (Reuters) - O governo holandês descartou a possibilidade de reconhecer um Estado palestino, por ora, apesar da crescente preocupação pública com Gaza, mas disse que as ações de Israel no território devastado pela guerra estavam corroendo sua própria segurança.

A posição da Holanda contrasta com a de alguns aliados da Otan, principalmente a França, que afirmou que reconhecerá o Estado palestino em setembro. O Reino Unido anunciou que também o fará, a menos que Israel tome medidas para aliviar o sofrimento em Gaza -- onde a fome extrema se espalha -- e concorde com um cessar-fogo.

"A Holanda não está planejando reconhecer um Estado palestino neste momento", disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp, em um debate de emergência sobre Gaza com parlamentares chamados de volta das férias de verão.

Veldkamp também rejeitou apelos pela suspensão das importações de armas de Israel, dizendo que a Holanda prioriza as aquisições domésticas e da UE antes de adquirir de terceiros países.

O ministro afirmou, no entanto, que a Holanda já havia tomado "medidas significativas", incluindo a proibição de viagens de dois ministros israelenses, acrescentando que "essa guerra deixou de ser uma guerra justa e agora está levando à erosão da própria segurança e identidade de Israel".

Do lado de fora do prédio do Parlamento em Haia, cerca de 250 manifestantes pró-palestinos exigiram uma ação holandesa mais forte com cantos e faixas pedindo um cessar-fogo imediato e mais ajuda humanitária, segundo a mídia local.

(Reportagem de Charlotte Van Campenhout)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mossad não revelou que governo Lula enviou recursos a Hamas e Hezbollah

Marta e Amanda Gutierres são indicadas à Bola de Ouro feminina

EUA vendem 737,8 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

Plano dos EUA prevê desarmamento do Hezbollah até final do ano e retirada israelense

Holanda descarta reconhecimento do Estado palestino por enquanto

Policial militar é baleado no pescoço em Paraisópolis

Lei Duplomb: Conselho Constitucional censura a reintrodução de pesticida proibido na França

Tribunal superior da França veta reintrodução de pesticida polêmico

Tarcísio chega a condomínio para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Netanyahu quer assumir o controle de toda a Faixa de Gaza

Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'