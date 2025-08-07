Helicópteros resgatam pessoas retidas por enchentes em rota de peregrinação na Índia

Por Saurabh Sharma

BHATWADI, Índia (Reuters) - Equipes de resgate indianas usaram helicópteros na quinta-feira para resgatar pessoas retidas pelas águas das enchentes no Estado de Uttarakhand, no Himalaia, dois dias depois que inundação repentina e deslizamento de terra mataram quatro pessoas, e outras ainda estão desaparecidas.

Com as estradas desobstruídas com a diminuição da chuva, os socorristas chegaram a Dharali, onde a parede de água de terça-feira submergiu casas e carros em lama no vilarejo na rota para a cidade de peregrinação hindu de Gangotri.

Helicópteros estavam resgatando as pessoas que ficaram presas, disse o ministro-chefe do Estado, Pushkar Singh Dhami, em um post no X.

Dhami afirmou que a destruição foi "maciça" e que o número de pessoas desaparecidas ainda estava sendo estimado.

"Se o tempo nos favorecer, resgataremos todas as pessoas até amanhã", disse ele à Reuters, referindo-se aos esforços de resgate.

As autoridades disseram que cerca de 400 pessoas retidas em Gangotri estavam sendo resgatadas por via aérea, com nove militares e sete civis entre os desaparecidos.

Parentes de pessoas desaparecidas se reuniram na base do helicóptero no vilarejo de Matli, procurando desesperadamente por seus entes queridos.

Mandeep Panwar disse que queria chegar a Dharali, onde seu irmão administrava um hotel e está entre os desaparecidos desde terça-feira.

"Se você viu os vídeos, nosso hotel foi o primeiro a ser atingido pela enxurrada. Não tive notícias do meu irmão e ele está desaparecido desde então", declarou Panwar.

As comunicações com as equipes de resgate e os residentes continuaram interrompidas, pois as torres de telefonia móvel e de energia elétrica varridas pelas enchentes ainda não foram substituídas, segundo as autoridades.