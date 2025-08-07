Topo

Hamas diz que comentários de Netanyahu sobre controle total de Gaza são "golpe" em meio às negociações de cessar-fogo

07/08/2025 14h32

CAIRO (Reuters) - O Hamas disse em um comunicado nesta quinta-feira que o comentário do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que Israel pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza constituiu "um golpe" em meio às negociações de cessar-fogo em Gaza.

Os planos de Netanyahu de expandir a ofensiva de Israel em Gaza mostram que seu objetivo é sacrificar os próprios reféns de Israel para atender a seus interesses pessoais, acrescentou o Hamas em seu comunicado.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi)

