Netanyahu quer sacrificar reféns israelenses com tomada de Gaza, diz Hamas

Iair Horn, um refém mantido em Gaza desde o ataque mortal de 7 de outubro de 2023, é escoltado por militantes do Hamas e militantes da Jihad Islâmica como parte do acordo de troca de reféns em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 15 de fevereiro de 2025 Imagem: Ramadan Abed/REUTERS
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 15h10Atualizada em 07/08/2025 15h20

O grupo extremista Hamas afirmou hoje que as declarações de Benjamin Netanyahu sobre a tomada total de Gaza são uma forma de tentar "sacrificar reféns por interesses pessoais".

O que aconteceu

Hamas chamou Netanyahu de "criminoso de guerra" e disse que tomada total de Gaza daria continuidade a uma "abordagem de genocídio". Em nota, o grupo extremista repudiou a entrevista dada pelo primeiro-ministro ao canal americano Fox News hoje.

Primeiro-ministro foi acusado de querer "sacrificar" os reféns israelenses que estão em Gaza desde o início da guerra por "agenda ideológica". O grupo condicionou o avanço militar em Gaza à morte dos israelenses que seguem na Faixa de Gaza. Segundo levantamento da inteligência de Israel, cinquenta reféns seguem em Gaza hoje e 20 deles estão vivos.

Declarações acontecem em momento de "proximidade de um acordo final", segundo o Hamas. A informação, porém, é contestada por Israel e Estados Unidos. No fim de julho, Trump e Netanyahu sinalizaram que abandonaram as negociações de paz porque "militantes palestinos não querem um acordo".

Declaração de Netanyahu foi dada a TV dos EUA

Garoto palestino espera distribuição de sopa de lentilha na Cidade de Gaza - 27.jul.2025-AL-QATTAA / AFP - 27.jul.2025-AL-QATTAA / AFP
Garoto palestino espera distribuição de sopa de lentilha na Cidade de Gaza
Imagem: 27.jul.2025-AL-QATTAA / AFP

Após tomar o controle do enclave, plano de Netanyahu é "entregar Gaza às forças árabes". O premiê concedeu entrevista ao canal norte-americano Fox News, que foi divulgada hoje, enquanto conselheiros de Israel se reúnem para decidir os próximos passos militares, exatamente 22 meses após o início da guerra.

"Não queremos governar Gaza", completou. Os planos de dominação total de Gaza haviam surgido em conversas de bastidores e criaram discordâncias entre o governo e o Exército, que temem que o Hamas execute reféns que ainda estão vivos. ''Nós não queremos estar lá como um corpo de governo'', concluiu.

Caso decida tomar Gaza, Israel vai contra a pressão internacional por um cessar-fogo. Os apelos internacionais foram reforçados por países como Inglaterra e França, que afirmaram que vão reconhecer o Estado Palestino se Israel não aceitar um acordo de trégua definitiva até setembro.

