Governo da Suíça realiza reunião de emergência sobre tarifas dos EUA

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - O governo da Suíça vai realizar uma reunião de emergência nesta quinta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou uma tarifa de importação incapacitante sobre os produtos suíços que ameaça infligir sérios danos à sua economia voltada para a exportação.

A taxa de importação de 39% - entre as mais altas aplicadas sob a redefinição do comércio global de Trump - entrou em vigor à meia-noite no horário de Washington depois que um esforço de 11 horas das autoridades suíças falhou em produzir um acordo melhor.

Uma reunião urgente do Conselho Federal - o gabinete governamental da Suíça - será realizada em Berna no início da tarde, disse o governo em um post no X.

A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, deixou Washington na quarta-feira sem um acordo, após uma viagem organizada às pressas.

Embora ela tenha dito que teve uma "reunião muito boa" com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, Keller-Sutter não se sentou com Trump ou com qualquer um de seus principais representantes comerciais, disseram duas fontes à Reuters.

Sua proposta de uma tarifa de 10% foi rejeitada pelas autoridades norte-americanas, acrescentou uma das fontes.

As negociações comerciais entre a Suíça e os EUA continuarão, disse à Reuters uma outra fonte suíça familiarizada com as discussões.

(Reportagem adicional de Dave Graham, Olivia Le Poidevin, Paolo Laudani e Amanda Cooper)