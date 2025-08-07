Governadores de direita se unem em crítica ao STF; Tarcísio defende anistia

Governadores de direita se encontraram hoje em Brasília para uma reunião da qual saíram com um discurso alinhado contra o STF. Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, defendeu a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Tarcísio falou em "harmonia institucional" para criticar STF. Ele defendeu que "os poderes têm papéis na mitigação da crise" e "têm que contribuir para desescalar a crise", numa alusão à decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em prisão domiciliar na segunda.

Nove governadores participaram da reunião. Além de Tarcísio, Claudio Castro (PL-RJ), Ibaneis Rocha (MDB-DF) Jorginho Mello (PL-SC), Mauro Mendes (UB-MT), Ratinho Jr. (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (UB-GO) e Wilson Lima (UB-AM) estiveram presentes.

Sobre o tarifaço, governadores disseram que Governo Federal foi imprudente e agrediu parceiro histórico. Eles afirmaram que cobrarão um cronograma de conversas, a ser compartilhado com empresários de diversos setores.

Demora em ajuda a ser enviada por Brasília também foi alvo de críticas. Os governadores afirmaram que liberaram linhas de crédito e cortaram impostos como ICMS, mas não viram movimentos parecidos por parte do Governo Federal.

As tarifas entraram em execução e a gente não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Tarcísio defende anistia

Congresso tem que ajudar na "desescalada" da crise, diz Tarcísio. Ele afirmou que, juntamente com os outros governadores, irá procurar os presidentes de partido e as bancadas para que atuem nesse sentido. Questionado se isso significaria um esforço pela aprovação de uma anistia a Bolsonaro e aos demais envolvidos na suposta tentativa de golpe em julgamento pelo STF, ele confirmou.

Entendemos que tem um papel que o Judiciário tem que fazer, tem um papel que o Congresso tem que fazer, tem um papel que cabe ao Governo Federal e nós vamos cobrar do Governo Federal essas ações.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Até a noite de ontem, deputados da oposição "ocupavam" mesa diretora da Câmara em protesto. Iniciado na terça, o motim tinha o objetivo de fazer o PL da Anistia ser pautado, o que não aconteceu até o momento —apesar de a proposta ter recebido cerca de 300 assinaturas para tramitar em regime de urgência.

Presidente da Câmara afirmou que punirá amotinados. Ao chegar à Casa nesta quinta, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que "providências serão tomadas até o final do dia de hoje".